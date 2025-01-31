В Хабаровском крае благодаря нацпроекту 574 социальных объекта обеспечены интернетом

Подключение к сети помогает решать множество задач: проводить онлайн-уроки в образовательных учреждениях, использовать дистанционную запись на прием и организовывать телемедицинские консультации с врачами для медицинских учреждений. Кроме того, можно оперативно обмениваться документами и работать с порталом государственных услуг.