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Posted 31 января, 02:48

Published 31 января, 02:48

Modified 31 января, 02:50

Updated 31 января, 02:50

В Хабаровском крае благодаря нацпроекту 574 социальных объекта обеспечены интернетом

В Хабаровском крае благодаря нацпроекту 574 социальных объекта обеспечены интернетом

31 января 2025, 02:48
Фото: ПАО «Ростелеком».
В Хабаровском крае с 2019 по 2024 год обеспечено интернетом 574 социально значимых объекта. Регион выполнил все показатели федерального проекта «Информационная инфраструктура» президентского нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в рамках нацпроекта в регионе построено 665 километров волоконно-оптических линий связи, что позволило подключить к интернету учреждения в 218 населенных пунктах региона.

— Благодаря нацпроекту с 2019 года доступ к скоростному интернету получили школы, учебные заведения среднего профессионального образования, учреждения культуры, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и отделения правоохранительных органов, — рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

Для подключения социально значимых объектов новые линии связи проложены в труднодоступные и отдаленные населенные пункты: Тахта, Тыр, Монгол Ульчского района, Усть-Ургал, Чекунда Верхнебуреинского района, Форель, Тейсин Амурского района, Улика-Национальное, Догордон и Победа Хабаровского района.

Подключение к сети помогает решать множество задач: проводить онлайн-уроки в образовательных учреждениях, использовать дистанционную запись на прием и организовывать телемедицинские консультации с врачами для медицинских учреждений. Кроме того, можно оперативно обмениваться документами и работать с порталом государственных услуг.

Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. На смену этой инициативе пришел новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

#Хабаровский край
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