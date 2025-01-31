В Хабаровском крае благодаря нацпроекту 574 социальных объекта обеспечены интернетом

Posted 31 января, 02:48
Published 31 января, 02:48
Modified 31 января, 02:50
Updated 31 января, 02:50
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в рамках нацпроекта в регионе построено 665 километров волоконно-оптических линий связи, что позволило подключить к интернету учреждения в 218 населенных пунктах региона.
— Благодаря нацпроекту с 2019 года доступ к скоростному интернету получили школы, учебные заведения среднего профессионального образования, учреждения культуры, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и отделения правоохранительных органов, — рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Для подключения социально значимых объектов новые линии связи проложены в труднодоступные и отдаленные населенные пункты: Тахта, Тыр, Монгол Ульчского района, Усть-Ургал, Чекунда Верхнебуреинского района, Форель, Тейсин Амурского района, Улика-Национальное, Догордон и Победа Хабаровского района.
Подключение к сети помогает решать множество задач: проводить онлайн-уроки в образовательных учреждениях, использовать дистанционную запись на прием и организовывать телемедицинские консультации с врачами для медицинских учреждений. Кроме того, можно оперативно обмениваться документами и работать с порталом государственных услуг.
Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. На смену этой инициативе пришел новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».