В российских банках отмечается рост объема денежных переводов за границу

Posted 31 января, 06:31
Published 31 января, 06:31
Modified 31 января, 06:31
Updated 31 января, 06:31
Эксперт отметил, что рост популярности таких услуг стимулирует активное развитие технологий трансграничных расчетов. Об этом пишет издание gorod55.ru.
Согласно заявлению Горшкова, в настоящее время подобного рода «финансовые мосты» открыты для граждан РФ более чем в 100 странах мира. В текущем году в ВТБ продолжат расширять географию международных расчетов: появится возможность переводить финансовые средства в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. «Активно будем расширять сервис оплаты по QR-коду и запустим входящие переводы из-за рубежа для россиян», — заключил специалист.
Аналитики банка сообщают, что в минувшем году розничные клиенты сделали 2,1 млн переводов в валютах дружественных государств, что в шесть раз превосходит показатели 2023 года.
При этом общий объем операций превысил 50,5 млрд рублей. По количеству переводов лидирует Таджикистан, затем следуют КНР, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Согласно прогнозам экспертов, в 2025 году объем международных переводов клиентов банка значительно увеличится. Спрос на данную услугу продолжит расти, особенно среди тех, кто часто путешествует или имеет родственников за рубежом.