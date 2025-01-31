В российских банках отмечается рост объема денежных переводов за границу

Согласно заявлению Горшкова, в настоящее время подобного рода «финансовые мосты» открыты для граждан РФ более чем в 100 странах мира. В текущем году в ВТБ продолжат расширять географию международных расчетов: появится возможность переводить финансовые средства в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. «Активно будем расширять сервис оплаты по QR-коду и запустим входящие переводы из-за рубежа для россиян», — заключил специалист.