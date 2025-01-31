Вопрос жизни и смерти: лечить сосуды можно будет бесплатно в Приморье

Posted 31 января, 02:37
Published 31 января, 02:37
Modified 31 января, 02:39
Updated 31 января, 02:39
Новость о запуске передового медцентра в Приморье, который будет делать операции на сосудах по системе медстрахования, очень воодушевила жителей края. Проблема варикозного расширения вен довольно распространена в регионе, а решать ее в частных клиниках за деньги могут далеко не все.
«Для людей, у которых запущенные формы варикоза, такие центры очень важны. Оперативное вмешательство, порой, это единственный способ качественно улучшить жизнь и поправить здоровье. А для некоторых это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. У меня мама через это прошла. Много лет мучилась — тромбы и боли в ногах буквально изводили ее, были периоды обострения, когда она просто ходить не могла. Помогло аппаратное лечение. Но чтобы его сделать маме пришлось ждать очередь. Чем больше будет центров, принимающих по медполису, тем больше приморцев смогут улучшить свою жизнь», — пояснила жительница региона Наталья Степанова.
Еще одна жительница Приморья тоже считает, что поддержка регионального правительства, направленная на развитие этого направления медицины, поможет многим приморцам.
«Слышала, что благодаря поддержке приморского правительства в Уссурийске откроется центр лечения сосудов, в том числе варикозного расширения вен, который будет работать и бесплатно делать такие процедуры. Для меня, как для пожилого человека, это очень хорошая новость. Ведь сегодня врачи при варикозе прописывают в основном консервативное лечение — таблетки и мази, а вот лазерная терапия — это уже роскошь. Не так много клиник в Приморье работают по плису, и платить могут далеко не все. А для пенсионеров ждать очереди и квоты бывает просто нереально. Поэтому такие центры очень нужны. И я рада, что региональное правительство и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики уделяют этому вопросу такое внимание», — рассказала в беседе с корреспондентом Ирина Алексеевна Матвеева, жительница Приморья.
О предстоящем открытии передового медцентра в городе Уссурийске уже в 2025 году объявила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики — по соглашению с компанией «ЦФ-Уссурийск», ставшей резидентом СПВ, сотни жителей региона смогут решить свою проблему с сосудами бесплатно.
Центр будет использовать передовое лазерное оборудование, которое позволяет безоперационным методом лечить болезни сосудов. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вкладывается 16 миллионов рублей.
Как сообщают в клинике, передовой метод лазерной коагуляции не требует хирургического вмешательства под общим наркозом и длительного периода восстановления, сохраняет качество жизни пациентов и дает пожизненную гарантию. А налоговые льготы и административные преференции режима СПВ помогут оснастить клинику новейшим оборудованием, снизить стоимость услуги, и делать такие процедуры по полису медстрахования.
В КРДВ сообщают, что в ходе реализации проекта инвестор приобретет лазерные хирургические аппараты, системы ультразвуковой диагностики, многофункциональные операционные столы, аппарат для визуализации вен и другое оборудование. Работу в клинике получат 18 специалистов, в том числе врачи высокой квалификации.
«Преференциальный режим СПВ предоставляет резидентам выгодные условия — предприниматели получают сниженные с 30 до 7,6 процента страховые взносы на 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль на 5 лет, услуги и сервисы КРДВ. В Приморском крае в медицинской отрасли резиденты СПВ реализуют 25 проектов — это офтальмологические, диагностические и реабилитационные центры, стоматологические и детские клиники, косметологические и ЭКО центры», — рассказал директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.
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