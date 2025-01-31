Вопрос жизни и смерти: лечить сосуды можно будет бесплатно в Приморье

Новость о запуске передового медцентра в Приморье, который будет делать операции на сосудах по системе медстрахования, очень воодушевила жителей края. Проблема варикозного расширения вен довольно распространена в регионе, а решать ее в частных клиниках за деньги могут далеко не все.