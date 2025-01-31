Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье

Posted 31 января, 04:30
Published 31 января, 04:30
Modified 31 января, 04:32
Updated 31 января, 04:32
В понедельник осадков не ожидается. Ночные температуры упадут до -29 °С, а днем поднимутся до -1 °С. Во вторник снег даст о себе знать на востоке и в центральных районах края. На дорогах ситуация вновь осложнится. Метель и северный ветер составят компанию выхолаживанию, которое даст о себе знать после обеда, — -9 — -17 °С. Несмотря на понижение максимальных температур, на востоке столбики термометров поднимутся до -2 °С.
В среду снегопад нанесет массивный удар по Приморью. В стороне останутся только юго-запад и юго-восток региона. Температурный фон существенно не изменится.
Во Владивостоке понедельник выдастся ветреным и прохладным, — -7 — -10 °С. Во вторник и среду понижение температур до -14 °С продолжится. Ветер усилится.
«Подобные похолодания в это время года в краевом центре нередки и происходят каждые 2 — 3 года. Значительно реже, раз в 5 — 6 лет, в начале февраля ночью температура может понижаться до -18…-21 °С, днем не выше -15 °С», — подчеркнули синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что натворил предыдущий циклон в дальневосточном городе. Приморцы шокированы количеством снега.