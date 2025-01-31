Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье

В понедельник осадков не ожидается. Ночные температуры упадут до -29 °С, а днем поднимутся до -1 °С. Во вторник снег даст о себе знать на востоке и в центральных районах края. На дорогах ситуация вновь осложнится. Метель и северный ветер составят компанию выхолаживанию, которое даст о себе знать после обеда, — -9 — -17 °С. Несмотря на понижение максимальных температур, на востоке столбики термометров поднимутся до -2 °С.