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Posted 31 января, 04:30

Published 31 января, 04:30

Modified 31 января, 04:32

Updated 31 января, 04:32

Циклон и арктические морозы обрушатся на Приморский край

Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье

31 января 2025, 04:30
Фото: vostokmedia.com.

Циклон и арктические морозы обрушатся на Приморский край

Сюжет
Погода
Первая февральская рабочая неделя начнется с циклона в регионе, сообщает «Примгидромет». К каким сюрпризам необходимо подготовиться жителям региона?

В понедельник осадков не ожидается. Ночные температуры упадут до -29 °С, а днем поднимутся до -1 °С. Во вторник снег даст о себе знать на востоке и в центральных районах края. На дорогах ситуация вновь осложнится. Метель и северный ветер составят компанию выхолаживанию, которое даст о себе знать после обеда, — -9 — -17 °С. Несмотря на понижение максимальных температур, на востоке столбики термометров поднимутся до -2 °С.

В среду снегопад нанесет массивный удар по Приморью. В стороне останутся только юго-запад и юго-восток региона. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке понедельник выдастся ветреным и прохладным, — -7 — -10 °С. Во вторник и среду понижение температур до -14 °С продолжится. Ветер усилится.

«Подобные похолодания в это время года в краевом центре нередки и происходят каждые 2 — 3 года. Значительно реже, раз в 5 — 6 лет, в начале февраля ночью температура может понижаться до -18…-21 °С, днем не выше -15 °С», — подчеркнули синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что натворил предыдущий циклон в дальневосточном городе. Приморцы шокированы количеством снега.

Снега навалило по самые окна: что натворил циклон? — обсуждения жителей Приморья
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