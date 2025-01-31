Завтра в Приморье ожидается холодная погода с небольшими осадками

Posted 31 января, 09:40
Published 31 января, 09:40
Modified 31 января, 09:40
Updated 31 января, 09:40
Ветер будет дуть с северо-запада, скорость умеренная. Ночью температура опустится до -12…-24°C, а днём составит -3…-12°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке: Небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, ночью может усилиться. Температура воздуха ночью -13…-15°C, днём -7…-9°C.
В Уссурийске: Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью -21…-23°C, днём -6…-8°C.
В Находке: Небольшая облачность, осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный. Температура ночью -13…-15°C, днём -3…-5°C.