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Posted 31 января, 09:40

Published 31 января, 09:40

Modified 31 января, 09:40

Updated 31 января, 09:40

Завтра в Приморье ожидается холодная погода с небольшими осадками

Завтра в Приморье ожидается холодная погода с небольшими осадками

31 января 2025, 09:40
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
1 февраля в Приморье будет действовать поле повышенного атмосферного давления. В центральных районах возможен небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.

Ветер будет дуть с северо-запада, скорость умеренная. Ночью температура опустится до -12…-24°C, а днём составит -3…-12°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке: Небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, ночью может усилиться. Температура воздуха ночью -13…-15°C, днём -7…-9°C.

В Уссурийске: Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью -21…-23°C, днём -6…-8°C.

В Находке: Небольшая облачность, осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный. Температура ночью -13…-15°C, днём -3…-5°C.

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