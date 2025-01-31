Жестокую расправу не утаить: сын попытался скрыть убийство отца в Приморье

Posted 31 января, 02:57
Published 31 января, 02:57
Modified 31 января, 02:59
Updated 31 января, 02:59
Алкогольная посиделка с папой закончилась убийством для жителя Яковлевского района, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
Ближайшие родственники поссорились, после чего сын избил родителя, который, не выдержав натиска отпрыска, упал на пол. На этом разъяренное дитя не остановилось, — мужчина сел на грудь отца и начал душить его. В результате чего потерпевший умер.
Чтобы избежать правосудия, убийца инсценировал смертельное ДТП, погрузив тело в автомобиль вместе со своим товарищем.
В суде фигурант признал вину. Ему назначили наказание — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало дне рождении в подъезде, на котором одна из гостей получила удар топором в голову.