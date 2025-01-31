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Posted 31 января, 02:57

Published 31 января, 02:57

Modified 31 января, 02:59

Updated 31 января, 02:59

Жестокую расправу не утаить: сын попытался скрыть убийство отца в Приморье

Жестокую расправу не утаить: сын попытался скрыть убийство отца в Приморье

31 января 2025, 02:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Мужчина хладнокровно разделался с родным человеком в Приморском крае. Но, осознав, что натворил, захотел скрыть следы жуткого деяния.

Алкогольная посиделка с папой закончилась убийством для жителя Яковлевского района, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.

Ближайшие родственники поссорились, после чего сын избил родителя, который, не выдержав натиска отпрыска, упал на пол. На этом разъяренное дитя не остановилось, — мужчина сел на грудь отца и начал душить его. В результате чего потерпевший умер.

Чтобы избежать правосудия, убийца инсценировал смертельное ДТП, погрузив тело в автомобиль вместе со своим товарищем.

В суде фигурант признал вину. Ему назначили наказание — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало дне рождении в подъезде, на котором одна из гостей получила удар топором в голову.

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