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Posted 31 января, 01:42

Published 31 января, 01:42

Modified 31 января, 01:44

Updated 31 января, 01:44

Новую эру шопинга открывают жители Приморского края

Жизнь в ритме кликов: как электронная коммерция спасает жителей Приморья

31 января 2025, 01:42
Фото: Изображение Midjourney.

Новую эру шопинга открывают жители Приморского края

Сюжет
ДФО
Почему население Приморья поддалось цифровой революции в привычном деле — покупках? Все просто — всему виной сумасшедший ритм, в котором люди пытаются успеть все и даже немного больше. Сколько среди дальневосточников онлайн-покупателей? — подробности в материале.

Динамичный ритм жизни — это прекрасно, но нехватка времени является проблемой многих приморцев. Именно поэтому онлайн-шопинг стал незаменимым форматом покупок необходимых, а иногда не очень, товаров. Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели интересный опрос среди дальневосточников и выяснили насколько общество отвыкло от традиционных походов в магазин.

Исследование показало, что жители ДФО тратят около 17% зарплаты на покупки на маркетплейсах. 30% из них открывают приложения интернет-магазинов по мере необходимости, 27% — несколько раз в месяц, 15% занимаются онлайн-шопингом несколько раз в неделю. В среднем дальневосточники приобретают товары и услуги в интернете шесть раз в месяц.

Львиная доля пользователей (88% случаев) закупается на маркетплейсах и сайтах с объявлениями. Значительно реже жители региона пользуются сервисами доставки продуктов и специализированными интернет-магазинами (по 20%).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как реклама ПВЗ популярного маркетплейса вызвала удивление у жителей Владивостока.

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