Жизнь в ритме кликов: как электронная коммерция спасает жителей Приморья

Исследование показало, что жители ДФО тратят около 17% зарплаты на покупки на маркетплейсах. 30% из них открывают приложения интернет-магазинов по мере необходимости, 27% — несколько раз в месяц, 15% занимаются онлайн-шопингом несколько раз в неделю. В среднем дальневосточники приобретают товары и услуги в интернете шесть раз в месяц.