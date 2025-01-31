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Posted 31 января, 03:51

Published 31 января, 03:51

Modified 31 января, 03:53

Updated 31 января, 03:53

Трескучие морозы чередуются с весенней оттепелью в Приморском крае

Жуткие морозы -33°С и снег: оттепель все еще пытается господствовать в Приморье

31 января 2025, 03:51
Фото: 1MI.

Трескучие морозы чередуются с весенней оттепелью в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погодные качели продолжаются в Приморском крае. Несмотря на зиму, аномальное тепло продолжает отстаивать свои права в регионе.

Сегодня, 31 января, снег постепенно прекратится в регионе. В крае сохранится легкий минус, — -4 °С, — сообщает «Примгидромет». Однако на выходных стрелки термометров вновь устремятся ввысь к нулю, кое-где не исключены слегка плюсовые температуры.

В субботу зимние осадки немного припорошат северные территории. Ночью станет прохладнее, чем предыдущей. А вот днем температура повысится на 1 — 5 градусов.

В воскресенье антициклон спровоцирует понижение температур до -33 °С. Несмотря на морозную ночь, максимальный температурный фон будет колебаться от -1 до -11 °С.

Во Владивостоке сегодня и завтра прогнозируется солнечная погода. А вот в воскресенье небо затянет облаками, но день обойдется без осадков. Однако в городе станет немного прохладнее и днем, и ночью.

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