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Posted 1 февраля, 08:01

Published 1 февраля, 08:01

Modified 1 февраля, 08:01

Updated 1 февраля, 08:01

Картина дня в Приморье: стеснительный леопард, зимний триатлон и 10 часов без света

Картина дня в Приморье: стеснительный леопард, зимний триатлон и 10 часов без света

1 февраля 2025, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа».

Стеснительный леопард

Сегодня утром в Хасанском районе сняли видео с необычной большой кошкой, которая явно не хотела общаться с людьми.

В Хасанском районе заметили стеснительного леопарда
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Зимний триатлон

На острове Русский прошли яркие соревнования по зимнему триатлону. Участие в них приняли около 100 человек, среди которых половина — это дети.

Спорт и семья: на острове Русский прошел зимний триатлон
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10 часов без света

В воскресенье, 2 февраля, с 9:00 до 18:00 в Ленинском районе Владивостока проведут технические работы на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод. Эти работы направлены на установку нового оборудования, которое повысит надежность электроснабжения.

На 10 часов без света останется крупный район Владивостоке уже завтра — адреса
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