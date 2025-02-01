Картина дня в Приморье: стеснительный леопард, зимний триатлон и 10 часов без света

Posted 1 февраля, 08:01
Published 1 февраля, 08:01
Modified 1 февраля, 08:01
Updated 1 февраля, 08:01
Стеснительный леопард
Сегодня утром в Хасанском районе сняли видео с необычной большой кошкой, которая явно не хотела общаться с людьми.
Зимний триатлон
На острове Русский прошли яркие соревнования по зимнему триатлону. Участие в них приняли около 100 человек, среди которых половина — это дети.
10 часов без света
В воскресенье, 2 февраля, с 9:00 до 18:00 в Ленинском районе Владивостока проведут технические работы на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод. Эти работы направлены на установку нового оборудования, которое повысит надежность электроснабжения.