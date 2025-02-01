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Posted 1 февраля, 04:39

Published 1 февраля, 04:39

Modified 1 февраля, 04:39

Updated 1 февраля, 04:39

Под отключение света попадут 184 адреса во Владивостоке

На 10 часов без света останется крупный район Владивостоке уже завтра — адреса

1 февраля 2025, 04:39
Фото: 1MI.

Под отключение света попадут 184 адреса во Владивостоке

Сюжет
Отключение электричества
В воскресенье, 2 февраля, с 9:00 до 18:00 в Ленинском районе Владивостока проведут технические работы на линии электропередачи 35 кВ Орлиная-Инструментальный завод. Эти работы направлены на установку нового оборудования, которое повысит надежность электроснабжения.

В указанный период отключат подстанцию 35 кВ Инструментальный завод, что приведет к отключению электричества для жителей нескольких улиц. Однако все тепловые пункты и насосные станции останутся с электричеством благодаря поддержке соседних сетевых организаций.

Отключение затронет детские сады, школы и поликлиники, но они не будут работать в выходной день. Энергетики компании ДРСК уверяют, что такие меры необходимы для улучшения работы электрооборудования и обеспечения надежного электроснабжения как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Список адресов, где отключат электричество:

Фото: prim_drsk

Энергетики заранее уведомили местные власти и смежные организации о предстоящих работах. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к отключению света.

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#ДРСК#Отключение электричества#Владивосток#Приморский край#Электроснабжение#Жители#Ленинский район#Подстанция
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