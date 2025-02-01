На 10 часов без света останется крупный район Владивостоке уже завтра — адреса

Posted 1 февраля, 04:39
Published 1 февраля, 04:39
Modified 1 февраля, 04:39
Updated 1 февраля, 04:39
В указанный период отключат подстанцию 35 кВ Инструментальный завод, что приведет к отключению электричества для жителей нескольких улиц. Однако все тепловые пункты и насосные станции останутся с электричеством благодаря поддержке соседних сетевых организаций.
Отключение затронет детские сады, школы и поликлиники, но они не будут работать в выходной день. Энергетики компании ДРСК уверяют, что такие меры необходимы для улучшения работы электрооборудования и обеспечения надежного электроснабжения как для промышленных, так и для бытовых потребителей.
Список адресов, где отключат электричество:
Энергетики заранее уведомили местные власти и смежные организации о предстоящих работах. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к отключению света.