На 10 часов без света останется крупный район Владивостоке уже завтра — адреса

Отключение затронет детские сады, школы и поликлиники, но они не будут работать в выходной день. Энергетики компании ДРСК уверяют, что такие меры необходимы для улучшения работы электрооборудования и обеспечения надежного электроснабжения как для промышленных, так и для бытовых потребителей.