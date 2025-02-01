Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Приморье

Posted 1 февраля, 07:12
Published 1 февраля, 07:12
Modified 1 февраля, 07:12
Updated 1 февраля, 07:12
Полицейские быстро поймали нарушителя. Им оказался 23-летний парень, который не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
На молодого человека составили два административных протокола, а также назначили 10 суток ареста. Еще один водитель отказался проходить медосвидетельствование, и на него тоже составили протокол.
Кроме того, четыре водителя управляли автомобилями без прав. Все они были отстранены от управления, а их машины отправлены на специальную стоянку. Полиция сообщила, что рейды по выявлению нарушителей будут продолжаться.