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Posted 1 февраля, 07:12

Published 1 февраля, 07:12

Modified 1 февраля, 07:12

Updated 1 февраля, 07:12

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Приморье

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Приморье

1 февраля 2025, 07:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В Артеме сотрудники полиции провели рейд по выявлению пьяных водителей. Во время проверки один из водителей на Toyota Vitz проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.

Полицейские быстро поймали нарушителя. Им оказался 23-летний парень, который не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

На молодого человека составили два административных протокола, а также назначили 10 суток ареста. Еще один водитель отказался проходить медосвидетельствование, и на него тоже составили протокол.

Кроме того, четыре водителя управляли автомобилями без прав. Все они были отстранены от управления, а их машины отправлены на специальную стоянку. Полиция сообщила, что рейды по выявлению нарушителей будут продолжаться.

#Новости#Полиция#Алкогольное опьянение#Пьяный водитель#Приморский край#Артем#Приморье#Происшествия#Административный протокол#Нарушители#Toyota Vitz
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