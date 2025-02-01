Сливки, сахар, рыба: мороженым из наваги удивит гастрофестиваль во Владивостоке

Posted 31 января, 23:10
Published 31 января, 23:10
Modified 31 января, 23:10
Updated 31 января, 23:10
— Также к нам традиционно присоединились несколько ресторанов из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, — рассказала директор фестиваля Татьяна Заречнева. — Но скажу честно — в этом году участников меньше, чем обычно. Почему? Потому что корюшки очень мало. В Приморском крае она почти не ловится, в прошлом году на фестиваль ее везли из Де-Кастри, но в этом году и там улов небольшой. Так что у нас даже есть корюшка из Охотского моря…
Причины низких уловов — потепление, в результате чего Японское море стало теплее, а корюшка любит холодные воды. Таково, по словам Татьяны Заречневой, мнение ученых и рыбодобытчиков.
Тем не менее, уверены организаторы «Корюшки и Ко», гостям фестиваля рыбы хватит — обычно за две недели его работы (фестиваль продлится до 15 февраля) съедается примерно 1,5 тонны корюшки и другой зимней рыбы — наваги, камбалы, минтая. Кстати, навага и минтай ловятся хорошо, дефицита нет, а уж какие авторские блюда наловчились готовить приморские повара именно из этих рыб — пальчики оближешь!
— Во всех заведениях-участниках, — говорит Татьяна Заречнева, — гостям предложат авторские блюда из зимней рыбы — от маринованной корюшки до минтая в сливочном соусе с зеленым маслом. Обязательные в меню блюда: жареная корюшка (размер L 15+ см) по цене 249 рублей, корюшка-малоротка (размер М 12+ см) по 199 рублей, «писуч» (размер S 4-8 см) и навага по 149 рублей за 100 граммов сырого полуфабриката. К жарёхе предлагаются авторские соусы.
Кстати, организаторы фестиваля считают, что он помогает создать новый имидж тому же минтаю, напомнить и приморцам, и гостям нашего края, что это вовсе не «еда для кошек», а вкуснейшая рыба, к тому же — очень полезная. И о наваге тоже фестиваль развенчивает мифы — ведь если ее хорошо почистить от чешуи, то и никаких проявлений типа «губы горят» не будет.
— Одно из блюд из наваги, которое на фестивале предлагает гостям гастрособытийное пространство «Агар-Агар», — говорит Татьяна Заречнева, — это мороженое из наваги. Придумал его Максим Прокопьев, шеф-повар заведения. Это необычно, вкусно, это изыск и нечто, что раскрывает новые вкусы. Сахар, сливки, яйца, навага — как это сочетается? Да замечательно!
Статистика, которую ведут организаторы «Корюшки и Ко», показывает: очень часто гости, выбирая ресторан или кафе, идут в какое-то новое заведение именно потому, что там проходит фестиваль. Именно поэтому, уверена Татьяна Заречнева, «Корюшка и Ко» существует уже семь лет, и уже сегодня организаторы строят планы на будущий год.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую культурную программу придумали организаторы фестиваля зимней рыбы.