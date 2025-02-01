Сливки, сахар, рыба: мороженым из наваги удивит гастрофестиваль во Владивостоке

Кстати, организаторы фестиваля считают, что он помогает создать новый имидж тому же минтаю, напомнить и приморцам, и гостям нашего края, что это вовсе не «еда для кошек», а вкуснейшая рыба, к тому же — очень полезная. И о наваге тоже фестиваль развенчивает мифы — ведь если ее хорошо почистить от чешуи, то и никаких проявлений типа «губы горят» не будет.