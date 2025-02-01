Снег, морозы и гололедица: о погоде в субботу в Приморье рассказали синоптики

Posted 1 февраля, 00:02
Published 1 февраля, 00:02
Modified 1 февраля, 00:02
Updated 1 февраля, 00:02
Ветер дует с северо-запада и будет умеренным. Днём температура воздуха колеблется от -3 до -12°C, сообщает «Примгидромет».
• Во Владивостоке: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура днём составит -7…-9°C.
• В Уссурийске: Переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер также северо-западный и умеренный. Температура днём будет -6…-8°C.
• В Находке: Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный. Температура днём составит -3…-5°C.