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Posted 1 февраля, 00:02

Published 1 февраля, 00:02

Modified 1 февраля, 00:02

Updated 1 февраля, 00:02

Снег, морозы и гололедица: о погоде в субботу в Приморье рассказали синоптики

Снег, морозы и гололедица: о погоде в субботу в Приморье рассказали синоптики

1 февраля 2025, 00:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Сегодня, 1 февраля, в Приморье будет холодно. Атмосферное давление повышенное, что влияет на погоду. В центральных районах возможен небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.

Ветер дует с северо-запада и будет умеренным. Днём температура воздуха колеблется от -3 до -12°C, сообщает «Примгидромет».

• Во Владивостоке: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура днём составит -7…-9°C.

• В Уссурийске: Переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер также северо-западный и умеренный. Температура днём будет -6…-8°C.

• В Находке: Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный. Температура днём составит -3…-5°C.

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