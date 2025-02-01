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Posted 1 февраля, 06:45

Published 1 февраля, 06:45

Modified 1 февраля, 06:45

Updated 1 февраля, 06:45

Спорт и семья: на острове Русский прошел зимний триатлон

Спорт и семья: на острове Русский прошел зимний триатлон

1 февраля 2025, 06:45
Фото: Кожемяко | Telegram-канал.
Сюжет
Спорт
На острове Русский прошли яркие соревнования по зимнему триатлону. Участие в них приняли около 100 человек, среди которых половина — это дети.

Состязания состояли из двух этапов: сначала выступали взрослые триатлонисты, а затем — дети и семейные команды.

Первый этап соревнований начинался с забега на 4 км. После этого участники пересаживались на велосипеды и проезжали 6 км по тому же маршруту. Завершали дистанцию лыжники, которые преодолевали 6 км на лыжах.

Детская дистанция была в два раза короче, что сделало участие для юных спортсменов более доступным и интересным.

#Новости#Спорт#Дети#Соревнования#Семья#Остров Русский#Велосипеды#Приморский край#Лыжи#Триатлон
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