Спорт и семья: на острове Русский прошел зимний триатлон

Posted 1 февраля, 06:45
Published 1 февраля, 06:45
Modified 1 февраля, 06:45
Updated 1 февраля, 06:45
Состязания состояли из двух этапов: сначала выступали взрослые триатлонисты, а затем — дети и семейные команды.
Первый этап соревнований начинался с забега на 4 км. После этого участники пересаживались на велосипеды и проезжали 6 км по тому же маршруту. Завершали дистанцию лыжники, которые преодолевали 6 км на лыжах.
Детская дистанция была в два раза короче, что сделало участие для юных спортсменов более доступным и интересным.