Итоги недели в Приморье: тигры в СВО, ужесточение миграционной политики, золотая рыба

Posted 2 февраля, 08:01
Published 2 февраля, 08:01
Modified 2 февраля, 08:03
Updated 2 февраля, 08:03
Защита от подтоплений
Работы по расчистке русел рек Владивостока, начатые еще в прошлом году, не прекращаются даже зимой. Глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важны эти мероприятия для краевого центра, который давно пора защитить от подтоплений.
Тигры от Кожемяко
Более тысячи уникальных, современных и так необходимых на линии боевого соприкосновения бронежилетов «Тигр 2.0» передал губернатор Приморского края Олег Кожемяко бойцам 5-й Краснознаменной армии Восточного военного округа.
Обновление в законах
Начиная с февраля, социальные пособия и материнский капитал будут проиндексированы, а региональные власти получат новый порядок распоряжения конфискованным имуществом. Что еще изменится с 1 февраля в Приморье — читайте в материале «Восток-Медиа».
Золотая корюшка
Свежая, ароматная корюшка подлёдного лова, появившаяся на прилавках рыбных развалов Владивостока, поразила жителей города в самое сердце. Ценой за килограмм.
Элитное жилье
Если вас шокируют цены на квартиры во Владивостоке, то предлагаем взглянуть на жилье за городом. Будьте осторожны, представленные варианты могут вызвать, как минимум, удивление.
Громкие концерты 2025 года
Предстоящая первая половина 2025 года обещает быть насыщенной музыкальными событиями во Владивостоке. Горожан и гостей города ждут выступления ярких исполнителей российской эстрады. Какие знаменитости будут выступать в городе в первой половине 2025 — читайте в материале «Восток-Медиа».