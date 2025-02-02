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Posted 2 февраля, 08:01

Published 2 февраля, 08:01

Modified 2 февраля, 08:03

Updated 2 февраля, 08:03

Итоги недели в Приморье: тигры в СВО, ужесточение миграционной политики, золотая рыба

Итоги недели в Приморье: тигры в СВО, ужесточение миграционной политики, золотая рыба

2 февраля 2025, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 27 января по 2 февраля — в обзоре «Восток-Медиа»

Защита от подтоплений

Работы по расчистке русел рек Владивостока, начатые еще в прошлом году, не прекращаются даже зимой. Глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важны эти мероприятия для краевого центра, который давно пора защитить от подтоплений.

Константин Шестаков: Владивосток защитим от подтоплений — видео
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Тигры от Кожемяко

Более тысячи уникальных, современных и так необходимых на линии боевого соприкосновения бронежилетов «Тигр 2.0» передал губернатор Приморского края Олег Кожемяко бойцам 5-й Краснознаменной армии Восточного военного округа.

Уникальные «Тигры 2.0» отправились в зону СВО — для приморских бойцов — видео
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Обновление в законах

Начиная с февраля, социальные пособия и материнский капитал будут проиндексированы, а региональные власти получат новый порядок распоряжения конфискованным имуществом. Что еще изменится с 1 февраля в Приморье — читайте в материале «Восток-Медиа».

Индексации, доплаты и мигранты: какие законы вступят в силу с февраля 2025 в Приморье
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Золотая корюшка

Свежая, ароматная корюшка подлёдного лова, появившаяся на прилавках рыбных развалов Владивостока, поразила жителей города в самое сердце. Ценой за килограмм.

«Одно кило или весь мешок?»: стоимость корюшки потрясла жителей Приморского края
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Элитное жилье

Если вас шокируют цены на квартиры во Владивостоке, то предлагаем взглянуть на жилье за городом. Будьте осторожны, представленные варианты могут вызвать, как минимум, удивление.

Ущерб более 1 300 000 рублей: юных поджигателей отыскали в Приморье — фото
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Громкие концерты 2025 года

Предстоящая первая половина 2025 года обещает быть насыщенной музыкальными событиями во Владивостоке. Горожан и гостей города ждут выступления ярких исполнителей российской эстрады. Какие знаменитости будут выступать в городе в первой половине 2025 — читайте в материале «Восток-Медиа».

Баста, Artik&Asti, Дубцова и др: какие звезды будут выступать во Владивостоке в 2025?
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