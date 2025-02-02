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Posted 2 февраля, 08:00

Published 2 февраля, 08:00

Modified 2 февраля, 08:02

Updated 2 февраля, 08:02

Картина дня в Приморье: шокирующие зарплаты, 20 загубленных душ и день «Х»

Картина дня в Приморье: шокирующие зарплаты, 20 загубленных душ и день «Х»

2 февраля 2025, 08:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Шокирующие зарплаты

А вы знали, что существуют такие зарплаты, которые могут повергнуть в шок? Судя по занятной статистике, подобных профессий немало в Приморском крае.

Шок, да и только: кому готовы платить больше 150 тысяч в Приморье? — список вакансий
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20 загубленных душ

Опасного дикого зверя удалось поймать охотнадзору в Приморье. «Грозу района» изучают специалисты в Алексеевке.

Погубил 20 душ: «когтистого убийцу» поймали в Приморье — фото
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День «Икс»

Готовь сани летом, а телегу зимой — именно этой пословице решили последовать власти Владивостока. Ведь город предусмотрительно начал подготовку к главному весеннему празднику.

За три месяца до дня «Х»: Владивосток готовится к самому важному празднику — фото
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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