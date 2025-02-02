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Posted 2 февраля, 06:32

Published 2 февраля, 06:32

Modified 2 февраля, 06:34

Updated 2 февраля, 06:34

«Лед достаточно окреп?» — гонки на водоеме устроили во Владивостоке — видео

«Лед достаточно окреп?» — гонки на водоеме устроили во Владивостоке — видео

2 февраля 2025, 06:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Каток
Пока люди недоумевают, когда лед окрепнет в Амурском заливе, некоторые жители Владивостока сумели найти замерзший водоем. Юные приморцы не только обкатывают его на коньках, но и разъезжают там на машинах.

В пригороде дальневосточной столицы появилась интересная локация. Там не только обустроили каток, но и соорудили трассу для картинга. Молодежь осваивает ледорубы и устраивает заезды. Судя по видео, мероприятия проходят под присмотром взрослых.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой экстремальный заезд устроил житель Владивостока на Амурском заливе. Спортсмен не побоялся подтаявшего льда и прокатился на доске по морю.

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