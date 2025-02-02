«Лед достаточно окреп?» — гонки на водоеме устроили во Владивостоке — видео

Posted 2 февраля, 06:32
Published 2 февраля, 06:32
Modified 2 февраля, 06:34
Updated 2 февраля, 06:34
В пригороде дальневосточной столицы появилась интересная локация. Там не только обустроили каток, но и соорудили трассу для картинга. Молодежь осваивает ледорубы и устраивает заезды. Судя по видео, мероприятия проходят под присмотром взрослых.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой экстремальный заезд устроил житель Владивостока на Амурском заливе. Спортсмен не побоялся подтаявшего льда и прокатился на доске по морю.