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Posted 2 февраля, 08:27

Published 2 февраля, 08:27

Modified 2 февраля, 08:30

Updated 2 февраля, 08:30

На опасный лед продолжают захаживать рыбаки в Приморском крае

Машина дороже жизни? — Опасный досуг привлекает жителей Приморья — фото

2 февраля 2025, 08:27
Фото: vostokmedia.com.

На опасный лед продолжают захаживать рыбаки в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
Оттепель — это очень двоякое явление в феврале. Кому-то она приносит радость, а для кого-то является опасным обстоятельством.

Дальневосточная столица все еще чувствует «дыхание весны», — днем столбики термометров стремятся ввысь, — легкий морозец сохраняется, но лед по-прежнему не может окрепнуть на Амурском заливе. Многие приморцы перестали рисковать и теперь не рыбачат в районе Седанки.

Однако без смельчаков не обходится, сообщают горожане. Так, в объектив камеры попали три человека. Товарищи, судя по всему, решили попытать судьбу и закинули удочки в море.

Фото: vostokmedia.com

Не исключено, что именно они не стали подвергать опасности своих «железных ласточек» и оставили их на берегу.

Ранее в этом же районе катался любитель экстрима. Мужчина с кайтом осваивал море на доске, — то ли на sup-борде, то ли на серфе.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Рыбалка#Экстрим#Приморский край#Приморье#Амурский залив
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