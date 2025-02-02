Машина дороже жизни? — Опасный досуг привлекает жителей Приморья — фото

Posted 2 февраля, 08:27
Published 2 февраля, 08:27
Modified 2 февраля, 08:30
Updated 2 февраля, 08:30
Дальневосточная столица все еще чувствует «дыхание весны», — днем столбики термометров стремятся ввысь, — легкий морозец сохраняется, но лед по-прежнему не может окрепнуть на Амурском заливе. Многие приморцы перестали рисковать и теперь не рыбачат в районе Седанки.
Однако без смельчаков не обходится, сообщают горожане. Так, в объектив камеры попали три человека. Товарищи, судя по всему, решили попытать судьбу и закинули удочки в море.
Не исключено, что именно они не стали подвергать опасности своих «железных ласточек» и оставили их на берегу.
Ранее в этом же районе катался любитель экстрима. Мужчина с кайтом осваивал море на доске, — то ли на sup-борде, то ли на серфе.