Не поделили узкую дорожку: ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока — видео

Posted 2 февраля, 03:08
Published 2 февраля, 03:08
Modified 2 февраля, 03:10
Updated 2 февраля, 03:10
Два седана не поделили дорогу в пригороде дальневосточной столицы. Инцидент произошел в спальном районе Седанки. Легковушки не смогли разъехаться и спровоцировали затор. Автомобилисты с трудом объезжали участников аварии.
Кто виновен в осложнении трафика? — Остается только догадываться. Но ясно одно: последствия у происшествия весьма неприятные.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой водитель легковой машины лишился бампера, догнав внедорожник на центральной улице Владивостока.