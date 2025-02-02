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Posted 2 февраля, 03:08

Published 2 февраля, 03:08

Modified 2 февраля, 03:10

Updated 2 февраля, 03:10

Не поделили узкую дорожку: ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока — видео

Не поделили узкую дорожку: ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока — видео

2 февраля 2025, 03:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
Пустяковое, на первый взгляд, столкновение машин спровоцировало серьезные проблемы для других участников движения во Владивостоке.

Два седана не поделили дорогу в пригороде дальневосточной столицы. Инцидент произошел в спальном районе Седанки. Легковушки не смогли разъехаться и спровоцировали затор. Автомобилисты с трудом объезжали участников аварии.

Кто виновен в осложнении трафика? — Остается только догадываться. Но ясно одно: последствия у происшествия весьма неприятные.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой водитель легковой машины лишился бампера, догнав внедорожник на центральной улице Владивостока.

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