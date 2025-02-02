Не только в Приморье: какие пляжи набирают популярность после экокатастрофы в Анапе?

Posted 2 февраля, 07:12
Published 2 февраля, 07:12
Modified 2 февраля, 07:14
Updated 2 февраля, 07:14
К слову, жители страны рассматривают для досуга не только дальневосточный округ, но и другие уголки необъятной России. Например, побережье Каспийского моря тоже притягивает отпускников, сообщает издание «Новые известия».
Более того, пользователи начали активно бронировать пляжные туры в Дагестан. По данным экспертов, объем продаж увеличился в 2-3 раза. Билеты раскупаются, как горячие пирожки, даже на конец октября.
Стоит отметить, что турагентства оперативно подстроились под повышенный спрос со стороны потенциальных гостей. Если в прошлые года отели выставляли цены на услуги в марте–апреле, то в 2025 году информация появилась уже сейчас.
Природа Дагестана славится красотой и уникальностью, но, по мнению экспертов, полностью заменить Анапу этой республике не удастся. Главная причина — это короткий пляжный сезон. Вторая причина кроется в качестве сервиса. В Южном городе-курорте множество отелей «все включено», которые не особо распространены в Дагестане.
Еще, по мнению специалистов, Каспий не очень подходят для отдыха с детьми. Там мало развлечений для маленьких путешественников, поэтому семьи редко выбирают Дагестан для отпуска.
Также Каспийское море значительно холоднее Черного.
Получается, Дагестан — хорошая замена Анапе, но для некоторых будет тяжело найти тот досуг, к которому они привыкали годами.
Еще одно побережье обретает популярность среди россиян. Азовское море стало объектом для изучения многих жителей страны. Цены на отдых там весьма привлекательные, но конкурировать с Черноморскими пляжами бессмысленно. Ведь Анапа славится масштабностью и сервисом, в чем оппонент уступает ему по всем параметрам.
Экономисты пророчат бизнесу в Анапе банкротство. Нехватка туристов скажется на финансовом положении отелей и других гостевых точках муниципалитета. Многим гостевым домам и гостиницам придется «законсервироваться» в будущем сезоне. Также, судя по обстановке, крупным организациям придется снизить цены и обустроить бассейны для потенциальных клиентов.