vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 07:12

Published 2 февраля, 07:12

Modified 2 февраля, 07:14

Updated 2 февраля, 07:14

Не только приморские пляжи привлекают российских туристов

Не только в Приморье: какие пляжи набирают популярность после экокатастрофы в Анапе?

2 февраля 2025, 07:12
Фото: vostokmedia.com.

Не только приморские пляжи привлекают российских туристов

Сюжет
НИ
Россияне начали бороздить просторы интернета, чтобы найти идеальное место для путешествий. А приморцы с нетерпением ждут наплыва туристов, ведь он благотворно отразится и на экономике края, и на атмосфере, которая будет царить в регионе после наступления тепла.

На юге России произошла экокатастрофа. Море очищают после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Приморье замечен повышенный спрос на летний отдых, который начнется в конце мая.

К слову, жители страны рассматривают для досуга не только дальневосточный округ, но и другие уголки необъятной России. Например, побережье Каспийского моря тоже притягивает отпускников, сообщает издание «Новые известия».

Более того, пользователи начали активно бронировать пляжные туры в Дагестан. По данным экспертов, объем продаж увеличился в 2-3 раза. Билеты раскупаются, как горячие пирожки, даже на конец октября.

Стоит отметить, что турагентства оперативно подстроились под повышенный спрос со стороны потенциальных гостей. Если в прошлые года отели выставляли цены на услуги в марте–апреле, то в 2025 году информация появилась уже сейчас.

Природа Дагестана славится красотой и уникальностью, но, по мнению экспертов, полностью заменить Анапу этой республике не удастся. Главная причина — это короткий пляжный сезон. Вторая причина кроется в качестве сервиса. В Южном городе-курорте множество отелей «все включено», которые не особо распространены в Дагестане.

Еще, по мнению специалистов, Каспий не очень подходят для отдыха с детьми. Там мало развлечений для маленьких путешественников, поэтому семьи редко выбирают Дагестан для отпуска.

Также Каспийское море значительно холоднее Черного.

Получается, Дагестан — хорошая замена Анапе, но для некоторых будет тяжело найти тот досуг, к которому они привыкали годами.

Еще одно побережье обретает популярность среди россиян. Азовское море стало объектом для изучения многих жителей страны. Цены на отдых там весьма привлекательные, но конкурировать с Черноморскими пляжами бессмысленно. Ведь Анапа славится масштабностью и сервисом, в чем оппонент уступает ему по всем параметрам.

Экономисты пророчат бизнесу в Анапе банкротство. Нехватка туристов скажется на финансовом положении отелей и других гостевых точках муниципалитета. Многим гостевым домам и гостиницам придется «законсервироваться» в будущем сезоне. Также, судя по обстановке, крупным организациям придется снизить цены и обустроить бассейны для потенциальных клиентов.

Читайте также:
С жиру не побесишься: еще один популярный продукт резко подорожал в Приморье — фотоШок, да и только: кому готовы платить больше 150 тысяч в Приморье? — список вакансийКартошка сильно подорожала в Приморье
#Новости#Общество#Экономика#Владивосток#НИ#Сервис#Дагестан#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика