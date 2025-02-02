Ночевали в машинах, чтобы занять места? — что происходит в центре Владивостока — фото

Posted 2 февраля, 00:15
Published 2 февраля, 00:15
Modified 2 февраля, 00:17
Updated 2 февраля, 00:17
В центре краевой столицы около железнодорожного вокзала развернулась ярмарка. Горожане сообщили, что подготовка началась еще поздним вечером в субботу. Самые ответственные участники мероприятия заняли места уже в 19 часов.
Сегодня в районе 8-9 часов местные фермеры начали раскладывать вкусные товары.
«Там продают все, — от печенья до мяса», — поделился очевидец.
На снимках виднеются морские деликатесы. — красная икра. Также на прилавках красуется «жидкое золото» Приморского края, — мед, который славится уникальным вкусом и натуральностью.