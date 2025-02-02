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Posted 2 февраля, 00:15

Published 2 февраля, 00:15

Modified 2 февраля, 00:17

Updated 2 февраля, 00:17

Традиционное мероприятие началось в центре Владивостока

Ночевали в машинах, чтобы занять места? — что происходит в центре Владивостока — фото

2 февраля 2025, 00:15
Фото: vostokmedia.com.

Традиционное мероприятие началось в центре Владивостока

Сюжет
Ярмарка
Вчера вечером приморцы из разных уголков региона приехали во Владивосток и неспроста. Им, судя по всему, нужно было занять самые «козырные» места на важном событии, которое проходит традиционно в воскресенье.

В центре краевой столицы около железнодорожного вокзала развернулась ярмарка. Горожане сообщили, что подготовка началась еще поздним вечером в субботу. Самые ответственные участники мероприятия заняли места уже в 19 часов.

Фото: vostokmedia.com

Сегодня в районе 8-9 часов местные фермеры начали раскладывать вкусные товары.

«Там продают все, — от печенья до мяса», — поделился очевидец.
Фото: vostokmedia.com

На снимках виднеются морские деликатесы. — красная икра. Также на прилавках красуется «жидкое золото» Приморского края, — мед, который славится уникальным вкусом и натуральностью.

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#Новости#Общество#Владивосток#Фермеры#Ярмарка#Железнодорожный вокзал#Красная икра#Приморский край#Мед
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