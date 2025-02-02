Ночевали в машинах, чтобы занять места? — что происходит в центре Владивостока — фото

Традиционное мероприятие началось в центре Владивостока

Сюжет Ярмарка

Вчера вечером приморцы из разных уголков региона приехали во Владивосток и неспроста. Им, судя по всему, нужно было занять самые «козырные» места на важном событии, которое проходит традиционно в воскресенье.