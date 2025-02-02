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Posted 2 февраля, 02:14

Published 2 февраля, 02:14

Modified 2 февраля, 07:34

Updated 2 февраля, 07:34

Пойман огромный хищник, убивший десятки собак в Приморском крае

Погубил 20 душ: «когтистого убийцу» поймали в Приморье — фото

2 февраля 2025, 02:14
Фото: 1MI.

Пойман огромный хищник, убивший десятки собак в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Опасного дикого зверя удалось поймать охотнадзору в Приморье. «Грозу района» изучают специалисты в Алексеевке.

Недалеко от поселка Барабаш сотрудники охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» поймали конфликтного тигра, сообщает пресс-служба Минприроды Приморья. Предварительно установлено, что крупный самец не болен и не отягощен травмами. В Алексеевке специалисты тщательно осмотрят животное.

Фото: minles_pk

Стоит отметить, что многие жители Хасанского района выдохнули с облегчением. В новых медиа заявили, что данный хищник успел погубить 20 собак за два месяца. В соцсетях утверждают, что приморцы боялись выходить на улицу из-за активности хозяина тайги.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае разоблачили очередной фейк о тигриных приключениях.

Кот, да не тот: очередной «тигриный фейк» разоблачили в Приморском крае
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#Новости#Общество#Владивосток#Тигр#Животные#Хасанский район#Соцсети#Приморский край#Барабаш#Алексеевка
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