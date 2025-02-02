Погубил 20 душ: «когтистого убийцу» поймали в Приморье — фото

Posted 2 февраля, 02:14
Published 2 февраля, 02:14
Modified 2 февраля, 07:34
Updated 2 февраля, 07:34
Недалеко от поселка Барабаш сотрудники охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» поймали конфликтного тигра, сообщает пресс-служба Минприроды Приморья. Предварительно установлено, что крупный самец не болен и не отягощен травмами. В Алексеевке специалисты тщательно осмотрят животное.
Стоит отметить, что многие жители Хасанского района выдохнули с облегчением. В новых медиа заявили, что данный хищник успел погубить 20 собак за два месяца. В соцсетях утверждают, что приморцы боялись выходить на улицу из-за активности хозяина тайги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае разоблачили очередной фейк о тигриных приключениях.