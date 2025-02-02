Погубил 20 душ: «когтистого убийцу» поймали в Приморье — фото

Стоит отметить, что многие жители Хасанского района выдохнули с облегчением. В новых медиа заявили, что данный хищник успел погубить 20 собак за два месяца. В соцсетях утверждают, что приморцы боялись выходить на улицу из-за активности хозяина тайги.