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Posted 2 февраля, 02:31

Published 2 февраля, 02:31

Modified 2 февраля, 02:33

Updated 2 февраля, 02:33

Авария с участием джипа и легковушки случилась в центре Владивостока

«Поцеловал в зад и потерял челюсть»: грустное ДТП произошло во Владивостоке — видео

2 февраля 2025, 02:31
Фото: vostokmedia.com.

Авария с участием джипа и легковушки случилась в центре Владивостока

Сюжет
Авария
Выходной был омрачен, как минимум, у двух приморцев. Всему виной авария в центре Владивостока.

Печальное дорожное происшествие случилось около Покровского парка в дальневосточной столице. Легковой автомобиль догнал внедорожник и, «поцеловав» заднюю часть джипа, лишился «челюсти». Бампер пострадавшего транспорта лежит поодаль. К счастью, столкнулись участники аварии в выходной, поэтому инцидент сильно не осложнил трафик на дороге.

«Получается, поцеловал в зад и потерял челюсть», — подытожил один из комментаторов.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария стала серьезной преградой заблокировала движение трамваев во Владивостоке. Фура стала неожиданной неприятностью для водителей в потоке.

Авария с участием фуры перекрыла движение трамваев во Владивостоке — видео
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