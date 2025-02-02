«Поцеловал в зад и потерял челюсть»: грустное ДТП произошло во Владивостоке — видео

Posted 2 февраля, 02:31
Published 2 февраля, 02:31
Modified 2 февраля, 02:33
Updated 2 февраля, 02:33
Печальное дорожное происшествие случилось около Покровского парка в дальневосточной столице. Легковой автомобиль догнал внедорожник и, «поцеловав» заднюю часть джипа, лишился «челюсти». Бампер пострадавшего транспорта лежит поодаль. К счастью, столкнулись участники аварии в выходной, поэтому инцидент сильно не осложнил трафик на дороге.
«Получается, поцеловал в зад и потерял челюсть», — подытожил один из комментаторов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария стала серьезной преградой заблокировала движение трамваев во Владивостоке. Фура стала неожиданной неприятностью для водителей в потоке.