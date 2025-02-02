«Поцеловал в зад и потерял челюсть»: грустное ДТП произошло во Владивостоке — видео

Печальное дорожное происшествие случилось около Покровского парка в дальневосточной столице. Легковой автомобиль догнал внедорожник и, «поцеловав» заднюю часть джипа, лишился «челюсти». Бампер пострадавшего транспорта лежит поодаль. К счастью, столкнулись участники аварии в выходной, поэтому инцидент сильно не осложнил трафик на дороге.