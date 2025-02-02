Приехали оттянуться, а стали нищими: «лютый» ажиотаж творился на рыбалке в Приморье

Posted 2 февраля, 07:56
Published 2 февраля, 07:56
Modified 2 февраля, 07:59
Updated 2 февраля, 07:59
На реке Шкотовка сегодня был аншлаг. Судя по фото, рыбаки со всей окрестности собрались на водоеме. Их было настолько много, что в новых медиа задались вопросом, — а хватит ли добычи всем «охотникам» с удочками?
К слову, многие комментаторы посчитали такой досуг весьма опасным занятием. Некоторые предположили, что на рискованные путешествия решаются лишь те, кто нуждается в пище. Но один из комментаторов изумился консервативным взглядам земляков: «Парни оттянуться приехали, а их уже нищими записали. Ну что с вами не так?» — написал раздосадованный приморец.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что многие владивостокские рыбаки решили повременить с опасным досугом на Амурском заливе. Зато беспечные спортсмены пришли на смену любителям морской охоты.