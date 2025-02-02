Приехали оттянуться, а стали нищими: «лютый» ажиотаж творился на рыбалке в Приморье

К слову, многие комментаторы посчитали такой досуг весьма опасным занятием. Некоторые предположили, что на рискованные путешествия решаются лишь те, кто нуждается в пище. Но один из комментаторов изумился консервативным взглядам земляков: «Парни оттянуться приехали, а их уже нищими записали. Ну что с вами не так?» — написал раздосадованный приморец.