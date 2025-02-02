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Posted 2 февраля, 05:54

Published 2 февраля, 05:54

Modified 2 февраля, 05:56

Updated 2 февраля, 05:56

Молочный продукт стал возмутительно дорогим в Приморском крае

С жиру не побесишься: еще один популярный продукт резко подорожал в Приморье — фото

2 февраля 2025, 05:54
Фото: 1MI.

Молочный продукт стал возмутительно дорогим в Приморском крае

Сюжет
Продукты
Судя по всему, теперь утренние бутерброды стали непозволительной роскошью для некоторых приморцев. Девушка обомлела, взглянув на чек, полученный в супермаркете Владивостока.

Население дальневосточной столицы пытается свыкнуться с ценами на продукты, которые периодически меняются в местных магазинах. Порой мириться с грустной тенденцией удается крайне тяжело. Так, одну горожанку раздосадовало повышение стоимости любимого сливочного масла, кило которого обходится в 1 813 рублей.

Фото: vostokmedia.com

380 граммов «сливочного золота» девушка купила за 689 рублей. В последний раз она приобретала такой-же значительно дешевле, заявила покупательница.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во владивостокском супермаркете продавали удивительно дорогие яйца. Стоимость одного составила 110 рублей.

Одно стоит 110 рублей: цены на яйца шокировали жителей Владивостока — фото
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