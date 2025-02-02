С жиру не побесишься: еще один популярный продукт резко подорожал в Приморье — фото

Posted 2 февраля, 05:54
Published 2 февраля, 05:54
Modified 2 февраля, 05:56
Updated 2 февраля, 05:56
Население дальневосточной столицы пытается свыкнуться с ценами на продукты, которые периодически меняются в местных магазинах. Порой мириться с грустной тенденцией удается крайне тяжело. Так, одну горожанку раздосадовало повышение стоимости любимого сливочного масла, кило которого обходится в 1 813 рублей.
380 граммов «сливочного золота» девушка купила за 689 рублей. В последний раз она приобретала такой-же значительно дешевле, заявила покупательница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во владивостокском супермаркете продавали удивительно дорогие яйца. Стоимость одного составила 110 рублей.