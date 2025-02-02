С жиру не побесишься: еще один популярный продукт резко подорожал в Приморье — фото

Население дальневосточной столицы пытается свыкнуться с ценами на продукты, которые периодически меняются в местных магазинах. Порой мириться с грустной тенденцией удается крайне тяжело. Так, одну горожанку раздосадовало повышение стоимости любимого сливочного масла, кило которого обходится в 1 813 рублей.