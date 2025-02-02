Шок, да и только: кому готовы платить больше 150 тысяч в Приморье? — список вакансий

Posted 2 февраля, 04:52
Published 2 февраля, 04:52
Modified 2 февраля, 04:59
Updated 2 февраля, 04:59
Зарплаты приморских таксистов удивили многих жителей региона. Ведь похвастаться доходом выше 130 000 рублей может не каждый. Однако подобные суммы далеко не предел для населения края. Некоторые работники получают более 150 тысяч ежемесячно. Кому предлагают такие денежные вознаграждения? — Выясняли эксперты «Авито Работы».
Региональный директор (от 170 000 рублей)
Да-да, именно такой минимум указан для приморских и сахалинских соискателей в компании по поставкам электроинструментов и оборудования. Требования к кандидатам соответствующие — опыт в аналитике, 1С и умение управлять продажами, даже удаленно.
Ведущий инженер (от 150 000 рублей)
В Спасске-Дальнем ищут специалиста на лесоперерабатывающее предприятие с высшим профильным образованием и солидным стажем, — не менее трех лет.
Слесарь КИПиА (135 000 — 170 000 рублей)
Партизанская компания нуждается в опытном сотруднике по ремонту контрольно-измерительных приборов. Фактические выплаты будут зависеть от разряда и выработки кандидата. Работодатели отметили, что снабжают своих работников формой и организуют для них прохождение медосмотра.
Инженер СМУ (от 150 000 рублей)
Руководство строительно-монтажного участка разыскивает инженера с профильным высшим образованием во Владивостоке. Работа предлагается серьезная, поэтому от соискателей требуют, как минимум, двухлетний опыт работы и знание программы AutocaD.
Водитель категории Е (от 180 000 рублей)
Шоферы нынче котируются в Приморском крае. Если кандидат с водительскими правами категории СЕ будет обладать стажем от трех до пяти лет, то ему обещают выплачивать от 180 000 рублей ежемесячно. Стоит отметить, чинить махину рулевому не придется. Только крутить баранку и колесить по Дальнему Востоку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где приморские вахтовики зарабатывают больше 200 000 рублей.