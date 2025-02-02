Шок, да и только: кому готовы платить больше 150 тысяч в Приморье? — список вакансий

Шоферы нынче котируются в Приморском крае. Если кандидат с водительскими правами категории СЕ будет обладать стажем от трех до пяти лет, то ему обещают выплачивать от 180 000 рублей ежемесячно. Стоит отметить, чинить махину рулевому не придется. Только крутить баранку и колесить по Дальнему Востоку.