vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 02:45

Published 2 февраля, 02:45

Modified 2 февраля, 02:47

Updated 2 февраля, 02:47

Лесное животное едва не оказалось под колесами автомобиля в Приморье

Такого вы еще не видели: дикий зверь дерзко прыгнул на дорогу во Владивостоке — видео

2 февраля 2025, 02:45
Фото: vostokmedia.com.

Лесное животное едва не оказалось под колесами автомобиля в Приморье

Сюжет
Происшествие
Дорога, автомобиль и олень — эту поездку по Владивостоку приморец запомнит надолго. Ведь не каждый день «Бемби» забегает в столицу Приморского края.

В дальневосточной столице в районе Снеговой Пади видеорегистратор в одном из автомобилей запечатлел занятное происшествие. Внезапно на дорогу выскочил олень. Парнокопытное, очутившись на трассе, грациозно перескочил леерное ограждение и скрылся от объектива камеры.

Остается надеяться, что столь беспечный поступок был «разовой акцией» для животного. Ведь в следующий раз он может угодить под колеса спешащего водителя, считают в социальных сетях.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как олень участвовал в нашумевшей видеоконференции с коллегами из приморского леса.

Свинья, Валера и олень: смешная видеоконференция с коллегами прошла в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видеоЖуть на льду: мужчина не добрался до зимней рыбалки в Приморье — фотоДом вспыхнул рано утром: трагический пожар произошел в Приморском крае
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Социальные сети#Происшествие#Автомобиль#Приморский край#Снеговая Падь#Олень#Леерное ограждение#Видеорегистратор#Дальневосточная столица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика