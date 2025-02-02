Такого вы еще не видели: дикий зверь дерзко прыгнул на дорогу во Владивостоке — видео

Posted 2 февраля, 02:45
Published 2 февраля, 02:45
Modified 2 февраля, 02:47
Updated 2 февраля, 02:47
В дальневосточной столице в районе Снеговой Пади видеорегистратор в одном из автомобилей запечатлел занятное происшествие. Внезапно на дорогу выскочил олень. Парнокопытное, очутившись на трассе, грациозно перескочил леерное ограждение и скрылся от объектива камеры.
Остается надеяться, что столь беспечный поступок был «разовой акцией» для животного. Ведь в следующий раз он может угодить под колеса спешащего водителя, считают в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как олень участвовал в нашумевшей видеоконференции с коллегами из приморского леса.