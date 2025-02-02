У беспечных рыбаков появились безбашенные преемники во Владивостоке — видео

Любители экстрима появились на неокрепшем люду в Приморье

Сюжет Лед

Любители рыбалки нередко попадают в ледяные ловушки из-за любви к морской охоте в Приморском крае. Но то, что вытворил поклонник экстрима, поразило владивостокцев не меньше.