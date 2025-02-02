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Posted 2 февраля, 06:29

Published 2 февраля, 06:29

Modified 2 февраля, 06:31

Updated 2 февраля, 06:31

Любители экстрима появились на неокрепшем люду в Приморье

У беспечных рыбаков появились безбашенные преемники во Владивостоке — видео

2 февраля 2025, 06:29
Фото: vostokmedia.com.

Любители экстрима появились на неокрепшем люду в Приморье

Сюжет
Лед
Любители рыбалки нередко попадают в ледяные ловушки из-за любви к морской охоте в Приморском крае. Но то, что вытворил поклонник экстрима, поразило владивостокцев не меньше.

Пока рыбаки побаиваются заходить на лед, некоторые жители Владивостока решаются на другие, не менее рискованные поступки. На камеру изумленного очевидца попал любить экстремального спорта. Приморец, «вооружившись» кайтом, катался по неокрепшему льду на доске.

«Либо на серфе, либо на сапе гонял. Издалека не разобрать», — поведал горожанин.
Видео: vostokmedia.com.

На чем именно передвигался спортсмен — неизвестно. Однако выглядит действительно эффектно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки перестали толпами дежурить на неокрепшем льду Амурского залива. Смельчаков было замечено мало, — раз-два и обчелся.

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