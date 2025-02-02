У беспечных рыбаков появились безбашенные преемники во Владивостоке — видео

Posted 2 февраля, 06:29
Published 2 февраля, 06:29
Modified 2 февраля, 06:31
Updated 2 февраля, 06:31
Пока рыбаки побаиваются заходить на лед, некоторые жители Владивостока решаются на другие, не менее рискованные поступки. На камеру изумленного очевидца попал любить экстремального спорта. Приморец, «вооружившись» кайтом, катался по неокрепшему льду на доске.
«Либо на серфе, либо на сапе гонял. Издалека не разобрать», — поведал горожанин.
На чем именно передвигался спортсмен — неизвестно. Однако выглядит действительно эффектно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки перестали толпами дежурить на неокрепшем льду Амурского залива. Смельчаков было замечено мало, — раз-два и обчелся.