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Posted 2 февраля, 01:14

Published 2 февраля, 01:14

Modified 2 февраля, 01:14

Updated 2 февраля, 01:14

К важному празднику начали готовиться в Приморском крае

За три месяца до дня «Х»: Владивосток готовится к самому важному празднику — фото

2 февраля 2025, 01:14
Фото: vostokmedia.com.

К важному празднику начали готовиться в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Готовь сани летом, а телегу зимой — именно этой пословице решили последовать власти Владивостока. Ведь город предусмотрительно начал подготовку к главному весеннему празднику.

Дальневосточная столица уже начала готовиться к одному из важных праздников, — 9 мая. В 2025 году этот день имеет особое значение из-за круглой даты. Баннеры, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, оформили в разных районах города.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что празднование Дня Победы в 2025 году стало приоритетным направлением для регионального отделения «Ассамблеи народов России».

Ассамблея народов России анонсировала в Приморье важные события к юбилею Победы
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