За три месяца до дня «Х»: Владивосток готовится к самому важному празднику — фото

Posted 2 февраля, 01:14
Published 2 февраля, 01:14
Modified 2 февраля, 01:14
Updated 2 февраля, 01:14
Дальневосточная столица уже начала готовиться к одному из важных праздников, — 9 мая. В 2025 году этот день имеет особое значение из-за круглой даты. Баннеры, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, оформили в разных районах города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что празднование Дня Победы в 2025 году стало приоритетным направлением для регионального отделения «Ассамблеи народов России».