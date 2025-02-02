За три месяца до дня «Х»: Владивосток готовится к самому важному празднику — фото

Дальневосточная столица уже начала готовиться к одному из важных праздников, — 9 мая. В 2025 году этот день имеет особое значение из-за круглой даты. Баннеры, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, оформили в разных районах города.