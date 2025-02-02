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Posted 1 февраля, 23:38

Published 1 февраля, 23:38

Modified 1 февраля, 23:40

Updated 1 февраля, 23:40

Суровые февральские морозы сменятся весенней оттепелью в Приморском крае

Зимние чудеса февраля: после трескучих морозов Приморье насладится теплой погодой

1 февраля 2025, 23:38
Фото: vostokmedia.com.

Суровые февральские морозы сменятся весенней оттепелью в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сегодня, 2 февраля, в регионе существенных осадков не ожидается. Более того, после -33 °C в крае вновь станет необычайно тепло, — местами столбики термометров поднимутся до -1 °C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке осадков небо будет почти ясным. Утренний северный ветер сменится умеренным дуновением. Воздух прогреется до -6 °C. В Уссурийске переменная облачность, слабый ветер разыграется до умеренного. Максимальный температурный фон составит -5 — -7 °C. В Находке прогнозируется почти ясная погода. К полудню разыграется умеренный северный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая необычная обстановка наблюдается на пляжах дальневосточной столицы в конце января.

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