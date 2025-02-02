Зимние чудеса февраля: после трескучих морозов Приморье насладится теплой погодой

Во Владивостоке осадков небо будет почти ясным. Утренний северный ветер сменится умеренным дуновением. Воздух прогреется до -6 °C. В Уссурийске переменная облачность, слабый ветер разыграется до умеренного. Максимальный температурный фон составит -5 — -7 °C. В Находке прогнозируется почти ясная погода. К полудню разыграется умеренный северный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 °C.