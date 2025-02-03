22 моста «остановят» в Приморском крае — зачем и почему

22 моста будет приведено в порядок в 2025 году в Приморском крае

Сюжет Строительство

Более двух десятков мостов будет приведено в порядок и построено в Приморском крае в 2025 году в 11 муниципалитетах. Более половины из них — 16 — в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: работы пройдут фактически во всех районах края — от Надеждинского до Анучинского. Мосты будут приводиться в порядок и строиться с нуля. — Будут завершены работы, которые начались еще в прошлом году, в частности — на мостовых сооружениях через реку Астраханка в районе села Владимиро-Петровка Ханкайского округа, через реку Шкотовка у поселка Смоляниново Шкотовского округа, а также на путепроводе через Транссибирскую магистраль на подъезде к селу Тереховка в Надеждинском районе, — рассказали в пресс-службе. 16 мостов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будут приводиться в порядок подрядчиками. Контракты уже заключены. В частности, речь идёт о трассах на Хасан и на порт Восточный. Фото: primorsky.ru Как только станет тепло, по весне работы начнутся. В трёх округах мосты приведут в порядок за счёт средств краевого бюджета. Фото: primorsky.ru Кроме того, ещё в прошлом году дорожники Приморья приобрели 36 металлических пакетов пролетных строений мостов, 11 комплектов быстровозводимых автомобильных мостов общей протяженностью 1167 метров и почти километр гофрированных труб для использования при монтаже быстровозводимых мостов и временных объездов. Всё это позволит вести работы форсированно и динамично. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие работы ведут дорожники Приморского края зимой. Дорожники Приморского края возобновили строительство трассы Владивосток — Находка Узнать подробнее