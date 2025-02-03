День святого Валентина 2025 в Приморье: традиции, история валентинок и идеи подарков

Каждый год 14 февраля миллионы людей по всему миру празднуют День святого Валентина — праздник, который ассоциируется с любовью, романтикой и заботой. Этот день давно вышел за рамки религиозного контекста и стал поводом для выражения чувств не только между влюбленными, но и среди друзей и родных. Однако что скрывается за историей этого дня? Какие традиции связаны с ним в разных странах? И как выбрать идеальный подарок для близкого человека?