Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

Posted 3 февраля, 08:47
Published 3 февраля, 08:47
Modified 3 февраля, 08:49
Updated 3 февраля, 08:49
Как отметил Дмитрий Демешин, забота о семье и детях и защита их прав — важнейшее направление государственной политики, которому уделяет особое внимание президент страны. В Хабаровском крае реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре прошлого года детально обсуждались на встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.
Петр Перевезенцев доложил Дмитрию Демешину о направлениях работы и планируемых мероприятиях. В частности, он рассказал о том, что в этом году к слёту активистов детского общественного совета, который действует при институте уполномоченного по правам ребёнка, могут присоединиться иностранные участники.
— Ежегодно мы проводим слет активистов детского общественного совета, собираем детей из всех муниципальных образований и здесь погружаем их, учим, чтобы они были на своей территории правозащитниками детства, — поделился Петр Перевезенцев.
В программе краевого слёта — общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В прошлом году в слёте приняли участие делегаты из регионов Дальнего Востока, а в этом году заинтересованность, как сообщил Пётр Перевезенцев, также выразили представители КНР и КНДР.
Проведение слёта в международном формате не только сделает Хабаровский край точкой притяжения для юных правозащитников из других субъектов РФ и из-за рубежа и повысит престиж региона, но и позволит в результате обмена опытом обогатить край новыми эффективными практиками в сфере молодёжной политики.
Дмитрий Демешин, завершая встречу, напомнил, что 2025 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества. В Хабаровском крае он также проходит под знаком Года духовно-нравственных ценностей. Губернатор подчеркнул важность совместной работы в воспитании высоконравственной и патриотичной молодежи.
— Укрепить духовно-нравственные основы нашего общества — это наша общая задача, — сказал Дмитрий Демешин.
С началом 2025 года в Хабаровском крае стартовала работа по реализации новых национальных проектов — «Семья», «Молодежь и дети», направленных на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости, сохранение и популяризацию семейных ценностей, развитие талантов и самореализацию молодых людей, воспитание с юных лет ответственного человека, гражданина и патриота своей страны.