Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

Как отметил Дмитрий Демешин, забота о семье и детях и защита их прав — важнейшее направление государственной политики, которому уделяет особое внимание президент страны. В Хабаровском крае реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре прошлого года детально обсуждались на встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.