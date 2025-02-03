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Posted 3 февраля, 08:47

Published 3 февраля, 08:47

Modified 3 февраля, 08:49

Updated 3 февраля, 08:49

Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

Дмитрий Демешин: Забота о семье и детях, защита их прав — наш приоритет

3 февраля 2025, 08:47
Фото: Правительство Хабаровского края.
Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдёт в международном формате. Такое решение в ходе рабочей встречи приняли глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и детский омбудсмен в регионе Пётр Перевезенцев.

Как отметил Дмитрий Демешин, забота о семье и детях и защита их прав — важнейшее направление государственной политики, которому уделяет особое внимание президент страны. В Хабаровском крае реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре прошлого года детально обсуждались на встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.

Петр Перевезенцев доложил Дмитрию Демешину о направлениях работы и планируемых мероприятиях. В частности, он рассказал о том, что в этом году к слёту активистов детского общественного совета, который действует при институте уполномоченного по правам ребёнка, могут присоединиться иностранные участники.

— Ежегодно мы проводим слет активистов детского общественного совета, собираем детей из всех муниципальных образований и здесь погружаем их, учим, чтобы они были на своей территории правозащитниками детства, — поделился Петр Перевезенцев.

В программе краевого слёта — общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В прошлом году в слёте приняли участие делегаты из регионов Дальнего Востока, а в этом году заинтересованность, как сообщил Пётр Перевезенцев, также выразили представители КНР и КНДР.

Проведение слёта в международном формате не только сделает Хабаровский край точкой притяжения для юных правозащитников из других субъектов РФ и из-за рубежа и повысит престиж региона, но и позволит в результате обмена опытом обогатить край новыми эффективными практиками в сфере молодёжной политики.

Дмитрий Демешин, завершая встречу, напомнил, что 2025 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества. В Хабаровском крае он также проходит под знаком Года духовно-нравственных ценностей. Губернатор подчеркнул важность совместной работы в воспитании высоконравственной и патриотичной молодежи.

— Укрепить духовно-нравственные основы нашего общества — это наша общая задача, — сказал Дмитрий Демешин.

С началом 2025 года в Хабаровском крае стартовала работа по реализации новых национальных проектов — «Семья», «Молодежь и дети», направленных на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости, сохранение и популяризацию семейных ценностей, развитие талантов и самореализацию молодых людей, воспитание с юных лет ответственного человека, гражданина и патриота своей страны.

#Хабаровский край
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