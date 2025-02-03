Губернатор Приморья: батальон «Тигр» отныне будет носить имя Сергея Ефремова

Posted 3 февраля, 01:29
Published 3 февраля, 01:29
Modified 3 февраля, 01:31
Updated 3 февраля, 01:31
— Добровольческий отряд «Тигр» станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким! — написал в своём официальном telegram-канале глава Приморья.
Напомним, на выходных пришло известие о том, что Сергей Ефремов героически погиб в зоне специальной военной операции. Машина, в которой ехал бессменный командир «Тигра» (с момента его основания), подорвалась на мине.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что известно о гибели Сергея Ефремова.