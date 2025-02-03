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Posted 3 февраля, 01:29

Published 3 февраля, 01:29

Modified 3 февраля, 01:31

Updated 3 февраля, 01:31

Губернатор Приморского края объявил: батальон «Тигр» получит имя Сергея Ефремова

Губернатор Приморья: батальон «Тигр» отныне будет носить имя Сергея Ефремова

3 февраля 2025, 01:29
Фото: vostokmedia.com.

Губернатор Приморского края объявил: батальон «Тигр» получит имя Сергея Ефремова

Сюжет
Память
Добровольческий батальон «Тигр» из Приморского края отныне станет носить имя своего погибшего командира — Сергея Ефремова. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
— Добровольческий отряд «Тигр» станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким! — написал в своём официальном telegram-канале глава Приморья.
Видео: @kozhemiakoofficial.

Напомним, на выходных пришло известие о том, что Сергей Ефремов героически погиб в зоне специальной военной операции. Машина, в которой ехал бессменный командир «Тигра» (с момента его основания), подорвалась на мине.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что известно о гибели Сергея Ефремова.

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#Новости#Общество#Видео#Память#Приморский край
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