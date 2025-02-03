Хватит ли тиграм еды до весны, проверили в Приморском крае

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили: зимний маршрутный учёт (ЗМУ) численности и плотности диких животных по следам на снегу был проведён в заповедниках «Кедровая падь» и Уссурийском. Более двухсот километров прошли специалисты — в том числе нацпарка — по территории охраняемых территорий. Так как для проведения ЗМУ необходимо, чтобы на территории заповедника прошёл снег, его специалисты, участвующие в учёте, ждали с нетерпением. Ведь следы животных хорошо видны именно на снежном покрове.