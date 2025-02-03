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Posted 3 февраля, 01:00

Published 3 февраля, 01:00

Modified 3 февраля, 01:02

Updated 3 февраля, 01:02

В Приморском крае в заповедниках провели учёт кормовой базы тигра и леопарда

Хватит ли тиграм еды до весны, проверили в Приморском крае

3 февраля 2025, 01:00
Фото: Егор Сафьянников. @amurleo_land.

В Приморском крае в заповедниках провели учёт кормовой базы тигра и леопарда

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Нацпарк "Земля леопарда"
В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» и заповедниках юга региона специалисты провели традиционный зимний учёт кормовой базы тигра и леопарда. Хватает ли хищникам дичи — вот вопрос.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили: зимний маршрутный учёт (ЗМУ) численности и плотности диких животных по следам на снегу был проведён в заповедниках «Кедровая падь» и Уссурийском. Более двухсот километров прошли специалисты — в том числе нацпарка — по территории охраняемых территорий. Так как для проведения ЗМУ необходимо, чтобы на территории заповедника прошёл снег, его специалисты, участвующие в учёте, ждали с нетерпением. Ведь следы животных хорошо видны именно на снежном покрове.

— Это мероприятие позволяет определить плотность копытных и других животных по количеству пересечений их суточных следов на снегу, — рассказали специалисты. — Были обнаружены следы крупных групп кабанов, также отмечены ключевые места концентрации пятнистого оленя. На всех маршрутах отмечена активность дальневосточного леопарда и амурского тигра. Это свидетельствует о благоприятных условиях для их обитания.

Особо в пресс-службе нацпарка отметили, что в Уссурийском заповеднике живут и прекрасно себя чувствуют рыси. Окончательные результаты ЗМУ еще подводятся, но специалисты отмечают, что плотность следов животных на отдельных маршрутах выше, чем отмечалось в ходе прошлогоднего учёта.

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#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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