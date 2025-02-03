Хватит ли тиграм еды до весны, проверили в Приморском крае

Posted 3 февраля, 01:00
Published 3 февраля, 01:00
Modified 3 февраля, 01:02
Updated 3 февраля, 01:02
В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили: зимний маршрутный учёт (ЗМУ) численности и плотности диких животных по следам на снегу был проведён в заповедниках «Кедровая падь» и Уссурийском. Более двухсот километров прошли специалисты — в том числе нацпарка — по территории охраняемых территорий. Так как для проведения ЗМУ необходимо, чтобы на территории заповедника прошёл снег, его специалисты, участвующие в учёте, ждали с нетерпением. Ведь следы животных хорошо видны именно на снежном покрове.
— Это мероприятие позволяет определить плотность копытных и других животных по количеству пересечений их суточных следов на снегу, — рассказали специалисты. — Были обнаружены следы крупных групп кабанов, также отмечены ключевые места концентрации пятнистого оленя. На всех маршрутах отмечена активность дальневосточного леопарда и амурского тигра. Это свидетельствует о благоприятных условиях для их обитания.
Особо в пресс-службе нацпарка отметили, что в Уссурийском заповеднике живут и прекрасно себя чувствуют рыси. Окончательные результаты ЗМУ еще подводятся, но специалисты отмечают, что плотность следов животных на отдельных маршрутах выше, чем отмечалось в ходе прошлогоднего учёта.
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