Игриво дразнит языком: мокрая милашка заигрывала с тренером в Приморье — видео

Posted 3 февраля, 03:29
Published 3 февраля, 03:29
Modified 3 февраля, 03:31
Updated 3 февраля, 03:31
В Приморском океанариуме запечатлели на камеру уникальные умения тихоокеанской афалины. Она умеет не только выполнять трюки, но и дразнить тренера. На кадрах видно, как дельфин угощается лакомствами и между делом показывает язык.
«Ёся — самая молодая среди всех афалин, ей 12 лет. Она отличается активностью, если не сказать „реактивностью“. Умеет почти все: сальто и пируэты, элементы рок-н-ролла и „вертуны“», — подметили в пресс-службе океанариума.