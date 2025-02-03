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Posted 3 февраля, 03:29

Published 3 февраля, 03:29

Modified 3 февраля, 03:31

Updated 3 февраля, 03:31

Афалина с уникальными умениями попала на камеру в Приморском крае

Игриво дразнит языком: мокрая милашка заигрывала с тренером в Приморье — видео

3 февраля 2025, 03:29
Фото: 1MI.

Афалина с уникальными умениями попала на камеру в Приморском крае

Сюжет
Животные
Морское животное научилась выполнять удивительный трюк в Приморском крае. Уникальное умение сняли на видео в океанариуме.

В Приморском океанариуме запечатлели на камеру уникальные умения тихоокеанской афалины. Она умеет не только выполнять трюки, но и дразнить тренера. На кадрах видно, как дельфин угощается лакомствами и между делом показывает язык.

«Ёся — самая молодая среди всех афалин, ей 12 лет. Она отличается активностью, если не сказать „реактивностью“. Умеет почти все: сальто и пируэты, элементы рок-н-ролла и „вертуны“», — подметили в пресс-службе океанариума.
Видео: primocean_aquarium.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подводные ласки попали на камеру в Приморском крае.

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