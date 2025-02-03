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Posted 2 февраля, 22:07

Published 2 февраля, 22:07

Modified 2 февраля, 22:07

Updated 2 февраля, 22:07

Производство полезных продуктов запустят в Приморье

Как сделать конфеты вкуснее, а рыбу и мясо полезнее знают в Приморье

2 февраля 2025, 22:07
Фото: 1MI.

Производство полезных продуктов запустят в Приморье

Сюжет
Господдержка
Как сделать так, чтобы конфеты и кондитерские изделия по всей России стали еще вкуснее, а производимая рыбная и мясная продукция — полезнее, знают в Приморском крае. Благодаря поддержке государства компания-производитель выпустит на российский, а потом и международный рынок новую линейку продуктов.

Приморье — регион богатый, и все больше производителей, видя этот потенциал, открывают новые линии производства полезных для здоровья продуктов. Очередной завод запустится в крае благодаря господдержке — он будет производить корма и добавки из самой полезной водоросли — анфельции, которой богат наш регион. Об этом сообщают в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Из федерального бюджета в проект компании-резидента СПВ будет вложено 5,3 миллиона рублей, которые производитель потратит на приобретение судна для добычи водорослей, а также производственного и упаковочного комплексов. Мощность производственной линии составит 13 тонн в месяц.

В КРДВ уточняют, что компания «Инова», пользуясь льготами преференциального режима, планирует выпускать пищевые добавки, БАДы и корма для птиц и животных.

«Суть проекта заключается в организации производства микробиологического и сырьевого агара, кормовых добавок, удобрений и биологически активных добавок на основании уникальной технологии, которую мы разработали. Основные этапы производства будут включать добычу, очистку, сушку и переработку морских водорослей. Главными потребителями кормовых добавок станут рыбные фермы, птицефабрики, животноводческие предприятия. Миссией компании является повышение полезных для человека свойств рыбы и мяса, выпускаемых фермами, применяющими наши добавки. БАДы, также положительно влияющие на здоровье людей, планируем вывести сначала на российской рынок, а затем на международный. Микробиологический и сырьевой агар востребован у производителей пищевых и кондитерских продуктов в России и за рубежом», — сообщил генеральный директор ООО «Инова» Алексей Новик.

В 2025 году будет запущен первый этап проекта — производственная линия появится во Владивостоке, которая выйдет на запланированную мощность. При этом средства государственной поддержки помогут сделать такую продукцию доступной и позволят сэкономленные средства направить на развитие производства и экономики региона.

По словам директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева, реализация проекта резидента СПВ окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства в крае, а также на реализацию потенциала территории, где производятся полезные для здоровья и красоты лекарственные средства и биодобавки из уникального местного сырья. Помимо обеспечения применения льгот и преференций КРДВ комплексно сопровождает проект на всех этапах реализации, предоставляет сервисы и услуги, в том числе готова оказать поддержку в налаживании кооперационных связей с другими резидентами СПВ и территорий опережающего развития, помощь в кадровом и информационном обеспечении предприятия.

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