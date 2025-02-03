Как сделать конфеты вкуснее, а рыбу и мясо полезнее знают в Приморье

По словам директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева, реализация проекта резидента СПВ окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства в крае, а также на реализацию потенциала территории, где производятся полезные для здоровья и красоты лекарственные средства и биодобавки из уникального местного сырья. Помимо обеспечения применения льгот и преференций КРДВ комплексно сопровождает проект на всех этапах реализации, предоставляет сервисы и услуги, в том числе готова оказать поддержку в налаживании кооперационных связей с другими резидентами СПВ и территорий опережающего развития, помощь в кадровом и информационном обеспечении предприятия.