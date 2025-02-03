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Posted 3 февраля, 11:07

Published 3 февраля, 11:07

Modified 3 февраля, 11:07

Updated 3 февраля, 11:07

Картина ня в Приморье: зверь в городе, «адский» циклон и опасный синдром у ребенка

Картина ня в Приморье: зверь в городе, «адский» циклон и опасный синдром у ребенка

3 февраля 2025, 11:07
Фото: vostokmedia.com.
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Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Зверь в городе


Лесное животное внезапно попало на камеру видеорегистратора во Владивостоке. К сожалению, его путешествие по столице Приморья оказалось быстротечным.

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«Адский» циклон

В ночь на 4 февраля в Приморье пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем снег усилится, особенно на северо-востоке региона, где возможны сильные осадки. На западе и юге погода будет более спокойной — здесь осадков не ожидается.

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Опасный синдром у ребенка

Мальчик страдал от опасного синдрома на протяжении месяца во Владивостоке. Врачи поставили на ноги маленького пациента за месяц.

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