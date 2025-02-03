Картина ня в Приморье: зверь в городе, «адский» циклон и опасный синдром у ребенка

Posted 3 февраля, 11:07
Published 3 февраля, 11:07
Modified 3 февраля, 11:07
Updated 3 февраля, 11:07
Зверь в городе
Лесное животное внезапно попало на камеру видеорегистратора во Владивостоке. К сожалению, его путешествие по столице Приморья оказалось быстротечным.
«Адский» циклон
В ночь на 4 февраля в Приморье пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем снег усилится, особенно на северо-востоке региона, где возможны сильные осадки. На западе и юге погода будет более спокойной — здесь осадков не ожидается.
Опасный синдром у ребенка
Мальчик страдал от опасного синдрома на протяжении месяца во Владивостоке. Врачи поставили на ноги маленького пациента за месяц.