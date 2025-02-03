Мест нет: базы отдыха Приморья не готовы принять туристов с черноморского побережья

Posted 3 февраля, 03:31
Published 3 февраля, 03:31
Modified 3 февраля, 03:33
Updated 3 февраля, 03:33
Экологическая катастрофа на Черном море, в результате которой более 280 гектаров побережья было загрязнено нефтепродуктами, ставит на стоп туристический сезон в Краснодарском крае на весь 2025 год. Минприроды России обещает, что работы по очистке пляжей будут окончены лишь в мае 2026 года, к началу следующего летнего сезона.
Правда, экологи не столь оптимистичны, и говорят о том, что только сбор нефтепродуктов займет минимум пару лет, и еще десяток лет в экологии региона будут «аукаться» последствия катастрофы.
«Полагаю, что в течение двух следующих лет нам придется собирать мазут в Черном и Азовском морях. Ожидаю, что только в 2027 году концентрация углеводородов снизится до предельно допустимых значений, а на полную очистку, которую доделают бактерии, потребуется еще лет 10 как минимум», — цитирует слова эколога и ведущего экопроекта «Сортировочная» Георгия Каваносяна «Краснодар онлайн».
За ущербом природе последуют и последствия для туристической отрасли. Эксперты говорят о том, что крупные курорты и отели, особенно те, что имеют бассейны, летом этого года работать будут, потому что смогут предложить отдыхающим множество других услуг. Некоторые из них, чтобы не потерять клиента, уже начали снижать цены бронирования. От ЧС пострадают в основном небольшие гостиницы и гостевые дома, которые фактически предлагают только услуги ночлега.
Снижение цены сделает привлекательным поездки в Сочи и Анапу для тех россиян, кто раньше не мог себе позволить такой отдых, так что совсем сезон сорван не будет. Однако, львиная доля туристов предпочтет переключиться на другие российские курорты у моря, при этом большое количество туристов выберет, как называют туроператоры, экзотический отдых на побережье Дальнего Востока.
Туроператор «Алеан» уже в январе отметил увеличение числа бронирований на летние месяцы в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, на Байкале, Алтае, пишут «Известия». Рост уже составил 18 процентов.
«Одна из заметных тенденций в бронированиях на лето после новогодних каникул — рост спроса на „не черноморские направления“: в январе, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, спрос на них вырос на 18%. Растет интерес не только к пляжным направлениям — Каспийскому, Балтийскому, Японскому морям, — но и к оздоровительным турам в санатории Кавказских Минеральных Вод, Подмосковья и средней полосы, а также к экскурсионным турам на Байкал, Горный Алтай, Северный Кавказ, Камчатку», — отметила коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.
По информации туроператора, спрос на туры на июнь–август в Приморский край вырос на 45 процентов за январь. Любители пляжного отдыха едут на песчаный пляж Шамора во Владивостоке. Также популярны: пляж бухты Стеклянной и пляж Ливадия в Находке.
Отельеры Приморья уверены, что туристическая инфраструктура региона не сможет принять всех желающих, переключившихся с черноморского направления. Владелец одной из баз отдыха края сообщил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» о том, что места забронированы на все лето вперед почти более, чем на 80 процентов.
«Если туристы сейчас повалят, то куда? Вопрос интересный, потому что, мне кажется, сегмент средний и высокий уже практически на 80 процентов забронирован. А на август уже практически к 90 процентам подходит. То есть найти место для отдыха, тем более на какой-то длительный период, а мы понимаем, что человек если летит с Москвы, то он не на три дня летит, он хочет минимум 7-10 дней отдохнуть. Но найти уже в августе места в комфортных средствах размещения достаточно сложно», — рассказал Виктор Русланов.
Он отмечает, что бронируют места в основном дальневосточники. В то же время по бронированию отельер заметил, что появилось много «незнакомых» людей и предполагает, что часть туристов из центральной России действительно переключили свое внимание на Дальний Восток.
«В принципе из года в год количество туристов из центральной России, Сибири увеличивается уже последние три-четыре года. Отдых, экскурсионный потенциал у нас представлен ничуть не хуже, а где-то даже регионы ДФО выигрывают. Совсем другая природа, есть куда съездить и что посмотреть. И мы уже понимаем, что и качеством эти „новые“ туристы удовлетворены. Поэтому ехать к нам будут, и число их будет только расти. Только вот к всплеску туристического спроса мы не готовы, в Приморье нет такого количества мест размещения, и в короткие сроки дополнительные отели не появятся», — сказал эксперт.
По прогнозам Минприроды, период ликвидации последствий загрязнения пляжей в Краснодарском крае затянется еще на целый год. Однако когда экологическое благополучие восстановится, туристы снова вернутся на курорты Сочи и Анапы. Приморские отельеры считают, что это не может стать стимулом к появлению новых гостиниц и баз отдыха.
«Да, и мы понимаем, что того количества мест размещения, существующих в Приморье, не достаточно, чтобы принять туристов с черноморского побережья. Мы понимаем, что у них там сезон 2025 года сорван, об этом уже говорят. Но и мы не сможем обеспечить взрывной спрос. Конечно, часть людей, возможно уедет на курорты без моря, но часть захочет у моря отдыхать, купаться. А на Дальнем Востоке это юг Приморского края — Находка, Хасанский округ, Владивосток. Не Хабаровский край, не Сахалин, это все-таки юг Приморья. Сегодня спрос увеличился за счет этой ситуации, чтобы построить новые места размещения, нужно время и средства, нужны инвесторы. Это нелегкий бизнес. Должны просчитать, а что будет в 26-м году. Там, в Анапе ЧС пройдет, и все назад вернутся. То есть количество мест увеличиться, а потенциал клиентов мы не найдем. Поэтому никто это делать не будет», — подчеркнул Виктор Русланов.
Приморский край — лидер среди регионов ДФО по количеству туристических поездок. Треть всех путешественников по Дальнему Востоку России выбирают наш регион. В 2025 году край готовится принять около 4 миллионов гостей, при этом около 450 тысяч из них иностранных. Привлекательность региона постоянно растет. Так, журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг» провели 10-е ежегодное исследование туристической привлекательности российских регионов. Приморский край удерживает седьмое место, входя в «золотую» группу регионов.
«Мы видим, как растёт популярность края, и турпоток. Для привлечения отдыхающих отрасль постоянно в тонусе: появляются новые маршруты, событийные мероприятия, объекты посещения. Системно работаем над привлечением гостей: как россиян, так и иностранных туристов. Стараемся донести до туриста, что, кроме традиционных моря и пляжей, есть и другие виды отдыха. И здесь видим спрос — краеведческие фестивали, проходившие весной, осенью и зимой позволяют выравнивать туристический сезон, в каких-то случаях снизить нагрузку на инфраструктуру. Впереди 2025 год — а это новые проекты, идеи, есть уверенность, что тренд на развитие внутреннего туризма и знакомства с Приморьем, нашей природой, гастрономией, богатой историей сохранится», — отметила директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Хасанском районе сняли видео с необычной большой кошкой, которая явно не хотела общаться с людьми.