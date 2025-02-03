Мест нет: базы отдыха Приморья не готовы принять туристов с черноморского побережья

За ущербом природе последуют и последствия для туристической отрасли. Эксперты говорят о том, что крупные курорты и отели, особенно те, что имеют бассейны, летом этого года работать будут, потому что смогут предложить отдыхающим множество других услуг. Некоторые из них, чтобы не потерять клиента, уже начали снижать цены бронирования. От ЧС пострадают в основном небольшие гостиницы и гостевые дома, которые фактически предлагают только услуги ночлега.