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Posted 3 февраля, 01:20

Published 3 февраля, 01:20

Modified 3 февраля, 01:22

Updated 3 февраля, 01:22

Почти 40-градусные морозы ударили по Приморскому краю

Мороз пробирает до костей: «лютое» похолодание зафиксировали в Приморье — фото

3 февраля 2025, 01:20
Фото: Изображение Midjourney.

Почти 40-градусные морозы ударили по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Пока некоторые районы наслаждаются комфортной погодой, другие спасаются от суровой зимы в Приморском крае.

Ночь в регионе выдалась крайне морозной. Как оказалось, по некоторым районам ударили самые что ни на есть февральские суровые холода. В селе Ракитное столбики термометров понизились до -35 градусов, сообщают в новых медиа.

Фото: Погода 25 регион

Некоторые приморцы шокированы обстановкой в Дальнереченском районе. «Я думал, такого дубака уже не будет», — написал комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «лютые» морозы составят компанию снежному «апокалипсису» в Приморском крае.

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#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Циклон#Снег#Приморский край#Морозы#Ночь#Дальнереченский район
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