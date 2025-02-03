Мороз пробирает до костей: «лютое» похолодание зафиксировали в Приморье — фото

Posted 3 февраля, 01:20
Published 3 февраля, 01:20
Modified 3 февраля, 01:22
Updated 3 февраля, 01:22
Ночь в регионе выдалась крайне морозной. Как оказалось, по некоторым районам ударили самые что ни на есть февральские суровые холода. В селе Ракитное столбики термометров понизились до -35 градусов, сообщают в новых медиа.
Некоторые приморцы шокированы обстановкой в Дальнереченском районе. «Я думал, такого дубака уже не будет», — написал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «лютые» морозы составят компанию снежному «апокалипсису» в Приморском крае.