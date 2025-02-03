«Мы с Тамарой ходим парой»: жители Приморского края в шоке от встречи на дороге

Тигры спокойно смотрели на автомобилистов, которые — в отличие от краснокнижных зверей — не могли сдержать восторженных эмоций. Усатые-полосатые даже не слишком далеко ушли от дороги, просто устроились на обочине и позволяли собой любоваться.