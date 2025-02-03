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Posted 3 февраля, 02:06

Published 3 февраля, 02:06

Modified 3 февраля, 02:08

Updated 3 февраля, 02:08

В Приморском крае на дороге встретили сразу двух упитанных тигров

«Мы с Тамарой ходим парой»: жители Приморского края в шоке от встречи на дороге

3 февраля 2025, 02:06
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае на дороге встретили сразу двух упитанных тигров

Сюжет
Тигр
Сразу два полосатых красавчика встретились жителям Приморского края на тёмной дороге в Шкотовском районе. С «кожаными» красавцы обращались вежливо, но в целом дали понять, кто тут хозяин.

Как сообщают новые медиа, два тигра были замечены в районе водопада «Неожиданный» в Шкотовском районе.

Тигры спокойно смотрели на автомобилистов, которые — в отличие от краснокнижных зверей — не могли сдержать восторженных эмоций. Усатые-полосатые даже не слишком далеко ушли от дороги, просто устроились на обочине и позволяли собой любоваться.

Совершенно ясно, кто тут хозяин, а кто — гость в тайге, верно?

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как появляются фейки о тиграх.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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