«Мы с Тамарой ходим парой»: жители Приморского края в шоке от встречи на дороге

Posted 3 февраля, 02:06
Published 3 февраля, 02:06
Modified 3 февраля, 02:08
Updated 3 февраля, 02:08
Как сообщают новые медиа, два тигра были замечены в районе водопада «Неожиданный» в Шкотовском районе.
Тигры спокойно смотрели на автомобилистов, которые — в отличие от краснокнижных зверей — не могли сдержать восторженных эмоций. Усатые-полосатые даже не слишком далеко ушли от дороги, просто устроились на обочине и позволяли собой любоваться.
Совершенно ясно, кто тут хозяин, а кто — гость в тайге, верно?
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как появляются фейки о тиграх.