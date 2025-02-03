Не ходил и плохо видел: мальчик стал седьмым обладателем опасного синдрома в Приморье

Специалисты выяснили, что больной страдал от детского мультисистемного воспалительного синдрома, который стал последствием коронавирусной инфекции. К слову, такие последствия крайне редко встречались в практике приморских врачей, — за постковидный период с 2022 по 2024 год зафиксировали шесть случаев.