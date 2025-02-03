Не ходил и плохо видел: мальчик стал седьмым обладателем опасного синдрома в Приморье

Posted 3 февраля, 06:10
Published 3 февраля, 06:10
Modified 3 февраля, 06:12
Updated 3 февраля, 06:12
Пандемия COVID-19 завершилась, а отголоски серьезного недуга дают о себе знать. Так, инфекция довела до критического состояния юного приморца.
Семилетнего мальчика госпитализировали в Тысячекоечную больницу еще в декабре прошлого года. Тяжелый путь борьбы с инфекцией длился 30 дней.
«Практически все органы мальчика были поражены: наблюдались проблемы со зрением, воспаление слизистых оболочек рта, кожная сыпь с кровоизлияниями, боль в суставах, увеличение всех групп лимфоузлов. Мальчику было трудно стоять, он испытывал сильные боли в ногах. Температура тела поднималась до 40°C и слабо реагировала на обычные жаропонижающие средства», — подчеркнули медики.
Рентген подтвердил опасный диагноз — двусторонняя пневмония. За несколько дней, перед тем, как попасть в больницу, ребенок потерял более 10% массы тела.
Специалисты выяснили, что больной страдал от детского мультисистемного воспалительного синдрома, который стал последствием коронавирусной инфекции. К слову, такие последствия крайне редко встречались в практике приморских врачей, — за постковидный период с 2022 по 2024 год зафиксировали шесть случаев.
Правильно подобранная схема лечения оказалась успешной. 22-дневное лечение в больнице подошло к концу, но теперь пациенту предстоит пройти долгий путь восстановления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина попыталась излечиться БАДами в Приморском крае.