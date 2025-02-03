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Posted 3 февраля, 06:10

Published 3 февраля, 06:10

Modified 3 февраля, 06:12

Updated 3 февраля, 06:12

Последствия ковида едва не погубили ребенка в Приморском крае

Не ходил и плохо видел: мальчик стал седьмым обладателем опасного синдрома в Приморье

3 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.

Последствия ковида едва не погубили ребенка в Приморском крае

Сюжет
Врачи
Мальчик страдал от опасного синдрома на протяжении месяца во Владивостоке. Врачи поставили на ноги маленького пациента за месяц.

Пандемия COVID-19 завершилась, а отголоски серьезного недуга дают о себе знать. Так, инфекция довела до критического состояния юного приморца.

Семилетнего мальчика госпитализировали в Тысячекоечную больницу еще в декабре прошлого года. Тяжелый путь борьбы с инфекцией длился 30 дней.

«Практически все органы мальчика были поражены: наблюдались проблемы со зрением, воспаление слизистых оболочек рта, кожная сыпь с кровоизлияниями, боль в суставах, увеличение всех групп лимфоузлов. Мальчику было трудно стоять, он испытывал сильные боли в ногах. Температура тела поднималась до 40°C и слабо реагировала на обычные жаропонижающие средства», — подчеркнули медики.

Рентген подтвердил опасный диагноз — двусторонняя пневмония. За несколько дней, перед тем, как попасть в больницу, ребенок потерял более 10% массы тела.

Специалисты выяснили, что больной страдал от детского мультисистемного воспалительного синдрома, который стал последствием коронавирусной инфекции. К слову, такие последствия крайне редко встречались в практике приморских врачей, — за постковидный период с 2022 по 2024 год зафиксировали шесть случаев.

Правильно подобранная схема лечения оказалась успешной. 22-дневное лечение в больнице подошло к концу, но теперь пациенту предстоит пройти долгий путь восстановления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина попыталась излечиться БАДами в Приморском крае.

Убивающее самолечение: БАДы довели девушку до хирургического стола в Приморье
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