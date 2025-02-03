Не могла поверить своим глазам: чем Сахалин шокировал девушку из Приморья — фото

Posted 3 февраля, 07:48
Published 3 февраля, 07:48
Modified 3 февраля, 07:50
Updated 3 февраля, 07:50
Жительница Приморья прилетела на Сахалин и изумилась количеству снега, который укрыл остров. В Южно-Сахалинске наблюдается изобилие белых мух.
«Я столько снега в жизни не видела», — заявила девушка.
К слову, в Долинске атмосфера аналогичная. На фотографиях видны огромные сугробы, которые образовались в небольшом городке. Тем не менее, дороги оперативно почистили так, что становится не по себе.
«Аж удивляет, как хорошо: едешь, со всех сторон по три метра снега, а под колесами асфальт», — подметила собеседница.
Однако кое-где виднеются здания, которые замело по крыши. С тротуарами ситуация тоже не идеальна, так как техника не везде может проехать, — кое-где работают дорожники с лопатами.
Стоит отметить, что в Южно-Сахалинске очень много снежных куч в человеческий рост, а то и выше.
Также девушка успела сравнить климат острова с температурным режимом в Приморье. Оказывается, двадцатиградусные морозы ощущаются также, как приморские -10 градусов по Цельсию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «адские» морозы обрушились на Приморский край. В некоторых районах уличные градусники показали почти -40 минувшей ночью.