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Posted 3 февраля, 07:48

Published 3 февраля, 07:48

Modified 3 февраля, 07:50

Updated 3 февраля, 07:50

Девушка переехала из Приморского края на Сахалин и поразилась увиденному

Не могла поверить своим глазам: чем Сахалин шокировал девушку из Приморья — фото

3 февраля 2025, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

Девушка переехала из Приморского края на Сахалин и поразилась увиденному

Сюжет
Снег
Переезд в Сахалинскую область стал настоящим потрясением для приморчанки из Владивостока. Ее особенно поразила погода данной местности.

Жительница Приморья прилетела на Сахалин и изумилась количеству снега, который укрыл остров. В Южно-Сахалинске наблюдается изобилие белых мух.

«Я столько снега в жизни не видела», — заявила девушка.
Фото: vostokmedia.com

К слову, в Долинске атмосфера аналогичная. На фотографиях видны огромные сугробы, которые образовались в небольшом городке. Тем не менее, дороги оперативно почистили так, что становится не по себе.

«Аж удивляет, как хорошо: едешь, со всех сторон по три метра снега, а под колесами асфальт», — подметила собеседница.
Фото: vostokmedia.com

Однако кое-где виднеются здания, которые замело по крыши. С тротуарами ситуация тоже не идеальна, так как техника не везде может проехать, — кое-где работают дорожники с лопатами.

Стоит отметить, что в Южно-Сахалинске очень много снежных куч в человеческий рост, а то и выше.

Также девушка успела сравнить климат острова с температурным режимом в Приморье. Оказывается, двадцатиградусные морозы ощущаются также, как приморские -10 градусов по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «адские» морозы обрушились на Приморский край. В некоторых районах уличные градусники показали почти -40 минувшей ночью.

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