«Нос» машины разорвало: дикий зверь забрел во Владивосток и бросился навстречу смерти

Posted 3 февраля, 00:31
Published 3 февраля, 00:31
Modified 3 февраля, 00:33
Updated 3 февраля, 00:33
В новых медиа разлетелось видео с беспечным оленем, который решился на отважный поступок, — перебежать дорогу перед носом автомобиля. Но, к сожалению, судьба животного оказалась крайне скоротечна.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали о том, что в районе Снеговой Пади, где видели косулю в последний раз, произошло ДТП с участием парнокопытного. Вероятно, именно герой видео угодил под колеса.
Предварительно установлено, что автомобилист с 11-летним водительским стажем ехал по Адмирала Горшкова, но в какой-то момент на проезжую часть выскочил олень, который погиб на месте. Люди в ДТП не пострадали.
Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Приморцы высказались о произошедшем.
«Что дикий зверь делает в городе?»
«Как же жаль малыша, так быстро жизнь оборвалась»;
«Печально, жалко косулю».
Ранее «Восток-Медиа» писало о забавной видеоконференции, которая прошла в национальном парке «Земля леопарда». Животные стали участниками веселого мероприятия.