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Posted 3 февраля, 00:31

Published 3 февраля, 00:31

Modified 3 февраля, 00:33

Updated 3 февраля, 00:33

«Нос» машины разорвало: дикий зверь забрел во Владивосток и бросился навстречу смерти

«Нос» машины разорвало: дикий зверь забрел во Владивосток и бросился навстречу смерти

3 февраля 2025, 00:31
Фото: prim_police.
Сюжет
Земля леопарда
Лесное животное внезапно попало на камеру видеорегистратора во Владивостоке. К сожалению, его путешествие по столице Приморья оказалось быстротечным.

В новых медиа разлетелось видео с беспечным оленем, который решился на отважный поступок, — перебежать дорогу перед носом автомобиля. Но, к сожалению, судьба животного оказалась крайне скоротечна.

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали о том, что в районе Снеговой Пади, где видели косулю в последний раз, произошло ДТП с участием парнокопытного. Вероятно, именно герой видео угодил под колеса.

Предварительно установлено, что автомобилист с 11-летним водительским стажем ехал по Адмирала Горшкова, но в какой-то момент на проезжую часть выскочил олень, который погиб на месте. Люди в ДТП не пострадали.

Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Фото: prim_police

Приморцы высказались о произошедшем.

«Что дикий зверь делает в городе?»
«Как же жаль малыша, так быстро жизнь оборвалась»;
«Печально, жалко косулю».

Ранее «Восток-Медиа» писало о забавной видеоконференции, которая прошла в национальном парке «Земля леопарда». Животные стали участниками веселого мероприятия.

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