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Posted 2 февраля, 23:42

Published 2 февраля, 23:42

Modified 2 февраля, 23:44

Updated 2 февраля, 23:44

О смерти руководителя отряда «Тигр» со скорбью сообщил губернатор Приморья

Олег Кожемяко скорбит: в зоне СВО погиб руководитель отряда «Тигр» — видео

2 февраля 2025, 23:42
Фото: 1MI.

О смерти руководителя отряда «Тигр» со скорбью сообщил губернатор Приморья

Сюжет
Смерть
Глава Приморья поделился печальной новостью, — в зоне Специальной военной операции погиб вице-губернатор региона. Герой лишился жизни в ходе выполнения боевого задания.

Олег Кожемяко поведал в своем официальном телеграм-канале о прискорбной новости, — смерти Сергея Ефремова. Мужчина не только являлся вице-губернатором Приморья, но и был руководителем добровольческого отряда «Тигр», который защищает свою страну на линии фронта.

«Он делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом. Он с честью и мужественно выполнял боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд „Тигр“ и Приморский край,» — со скорбью делится Олег Кожемяко.

Страна потеряла отважного бойца. А государственные награды, полученные им, подтверждают то, что он настоящий герой.

Видео: kozhemiakoofficial.

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