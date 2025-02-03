Олег Кожемяко скорбит: в зоне СВО погиб руководитель отряда «Тигр» — видео

Posted 2 февраля, 23:42
Published 2 февраля, 23:42
Modified 2 февраля, 23:44
Updated 2 февраля, 23:44
Олег Кожемяко поведал в своем официальном телеграм-канале о прискорбной новости, — смерти Сергея Ефремова. Мужчина не только являлся вице-губернатором Приморья, но и был руководителем добровольческого отряда «Тигр», который защищает свою страну на линии фронта.
«Он делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом. Он с честью и мужественно выполнял боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд „Тигр“ и Приморский край,» — со скорбью делится Олег Кожемяко.
Страна потеряла отважного бойца. А государственные награды, полученные им, подтверждают то, что он настоящий герой.