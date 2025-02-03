Олег Кожемяко скорбит: в зоне СВО погиб руководитель отряда «Тигр» — видео

Олег Кожемяко поведал в своем официальном телеграм-канале о прискорбной новости, — смерти Сергея Ефремова. Мужчина не только являлся вице-губернатором Приморья, но и был руководителем добровольческого отряда «Тигр», который защищает свою страну на линии фронта.