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Posted 3 февраля, 18:07

Published 3 февраля, 18:07

Modified 3 февраля, 18:11

Updated 3 февраля, 18:11

Певица Кац поддержала проведение международного конкурса «Интервидение»

3 февраля 2025, 18:07
Певица Мария Кац в беседе с RT поддержала организацию в России международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Это замечательно. Тем более, что этот вакуум, в котором мы сейчас оказались — это очень обидно… Нужно гордиться тем музыкальным контентом, который сейчас есть. Есть потрясающие молодые исполнители, есть очень хорошие композиторы молодые. И они должны показывать свою музыку», — считает собеседница RT.

По её словам, то, что сейчас происходит на телевидении — «это перепевки» и тиражирование того, что уже было сделано.

«Там нет авторского контента. Вот мне как исполнительнице хочется, чтобы у меня были какие-то новые возможности петь новый репертуар. Как я буду это делать, если я не могу познакомиться даже с этим репертуаром? Вот такие площадки для этого и должны создаваться», — заключила Кац.

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