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Posted 3 февраля, 19:14

Published 3 февраля, 19:14

Modified 3 февраля, 19:15

Updated 3 февраля, 19:15

Пластический хирург рассказал о популярности ринопластики

3 февраля 2025, 19:14
Ринопластика, или коррекция носа, уже давно занимает топовые позиции среди запросов пациентов, стремящихся изменить свою внешность. Мы решили выяснить, что именно приводит людей под нож хирурга, и какая мотивация стоит за этой популярностью.

Как пояснил для RuNews24.ru главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян, данный вид пластической операции интересует как женщин, так и мужчин.

«Популярность ринопластики обусловлена множеством факторов, и сводить её к простому желанию иметь „красивый нос“ — значит упрощать сложную картину», — утверждает Тигран Алексанян.

Действительно, эстетический аспект имеет большое значение, но не является единственным. Современное общество наложило определённые стандарты красоты, и нос, как центральная часть лица, часто становится фокусом внимания и самокритики.

«Многие пациенты стремятся к гармонизации черт лица, чтобы достичь идеального баланса между его элементами. Несовершенства носа — горбинка, слишком широкий или узкий кончик, искривление перегородки — могут вызывать чувство дискомфорта и снижать самооценку. Ринопластика помогает скорректировать эти недостатки и улучшить психологическое состояние пациента».

Тем не менее, мотивация людей к ринопластике не всегда связана исключительно с косметическими предпочтениями.

«Часто пациенты обращаются ко мне с функциональными проблемами, связанными с дыханием», — говорит Тигран Алексанян, указывая на такие нарушения, как искривленная носовая перегородка, полипы или гипертрофия носовых раковин.

По его словам, в таких случаях ринопластика становится не только эстетической процедурой, но и необходимостью для улучшения качества жизни. В некоторых случаях, отмечает он, может потребоваться только септопластика, то есть исправление перегородки носа, которая может быть выполнена отдельно.

Еще одним фактором, способствующим росту интереса к ринопластике, являются возрастные изменения.

«С возрастом кожа теряет эластичность, ткани провисают, и форма носа меняется. Ринопластика позволяет скорректировать эти изменения, вернуть носу молодость и чёткость линий».

Таким образом, ринопластика остаётся на пике популярности благодаря своей универсальности: она не только изменяет внешний вид, но и решает функциональные проблемы, связанные с дыханием, а также помогает справиться с возрастными изменениями. Понимание таких аспектов может помочь пациентам более осознанно подходить к выбору операции, а также к поиску специалистов, готовых предложить наилучшее решение их запросов.

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