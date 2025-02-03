Пластический хирург рассказал о популярности ринопластики

Таким образом, ринопластика остаётся на пике популярности благодаря своей универсальности: она не только изменяет внешний вид, но и решает функциональные проблемы, связанные с дыханием, а также помогает справиться с возрастными изменениями. Понимание таких аспектов может помочь пациентам более осознанно подходить к выбору операции, а также к поиску специалистов, готовых предложить наилучшее решение их запросов.