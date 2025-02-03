Правда с нюансиком: что доподлинно известно о съеденной собаке на камеру в Приморье

Posted 3 февраля, 04:45
Published 3 февраля, 04:45
Modified 3 февраля, 04:47
Updated 3 февраля, 04:47
В новых медиа распространился видеоролик с амурским тигром, сделанный в Красноармейском районе. Подписчики соцсетей заявили, что хищник пробрался на частную территорию и жестоко разделался с собакой.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву за комментарием. По данным специалиста, краснокнижный кот действительно напал на пса. Стоит отметить, что инцидент произошел не в поселке, а в лесном массиве.
«В районе рудника, где вход в шахту, по сути в промзоне, молодой тигр напал на собаку без привязи», — отметил Сергей Арамилев.
Сотрудники охотнадзора проведут профилактические мероприятия по отпугиванию или отлову.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу двух тигров увидели жители Приморского края.