Правда с нюансиком: что доподлинно известно о съеденной собаке на камеру в Приморье

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву за комментарием. По данным специалиста, краснокнижный кот действительно напал на пса. Стоит отметить, что инцидент произошел не в поселке, а в лесном массиве.