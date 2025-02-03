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Posted 3 февраля, 04:45

Published 3 февраля, 04:45

Modified 3 февраля, 04:47

Updated 3 февраля, 04:47

Специалист прокомментировал нападение тигра на пса в Приморском крае

Правда с нюансиком: что доподлинно известно о съеденной собаке на камеру в Приморье

3 февраля 2025, 04:45
Фото: 1MI.

Специалист прокомментировал нападение тигра на пса в Приморском крае

Сюжет
Собака
Зверское убийство собаки в Приморском крае вызвало ажиотаж в местных телеграм-каналах. Хищник съел «хвостика» на глазах хозяев.

В новых медиа распространился видеоролик с амурским тигром, сделанный в Красноармейском районе. Подписчики соцсетей заявили, что хищник пробрался на частную территорию и жестоко разделался с собакой.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору «Амурского тигра» Сергею Арамилеву за комментарием. По данным специалиста, краснокнижный кот действительно напал на пса. Стоит отметить, что инцидент произошел не в поселке, а в лесном массиве.

«В районе рудника, где вход в шахту, по сути в промзоне, молодой тигр напал на собаку без привязи», — отметил Сергей Арамилев.

Сотрудники охотнадзора проведут профилактические мероприятия по отпугиванию или отлову.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу двух тигров увидели жители Приморского края.

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