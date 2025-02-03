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Posted 3 февраля, 10:06

Published 3 февраля, 10:06

Modified 3 февраля, 12:54

Updated 3 февраля, 12:54

Российские знаменитости подхватили тренд на стройность

Российские знаменитости подхватили тренд на стройность

3 февраля 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
На недавнем вручении премии «Золотой глобус» не присутствовали известные приверженцы идей бодипозитива — звезды с пышными формами. Многие из тех, кто ранее поддерживал это движение, заметно похудели под влиянием новой моды на стройность, охватившей Голливуд и не только.

Еще недавно мировые знаменитости призывали своих поклонников полюбить себя такими, какие они есть, с лишними килограммами. Однако как только появилась возможность похудеть, идеи бодипозитива для них отошли на второй план.

Так, на недавней церемонии «Золотого глобуса» появились звезды, которые значительно сбросили вес, как, например, 76-летняя Кэти Бейтс, похудевшая на 45 килограммов благодаря препарату «Оземпик». Об этом пишет 56orb.ru.

Россия также не осталась в стороне от мировой тенденции, и здесь многим знаменитостям удалось преобразиться: актрисе из шоу «Однажды в России» Ольге Картунковой, певице Полине Гагариной, актрисе Светлане Ходченковой, поп-исполнителю Филиппу Киркорову и многим другим.

В России существует аналог иностранного средства для борьбы с лишним весом — это препарат «Велгия» на основе семаглутида. Несколько лет назад его зарегистрировала и начала производить в рамках импортозамещения компания «Промомед».

Врачи напоминают, что избыточный вес — это не только психологический дискомфорт. Ожирение, прежде всего, негативно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Снижение избыточного веса способствует улучшению работы сердца, уменьшению нагрузки на суставы и позвоночник, а также нормализации уровня сахара и холестерина в крови.

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