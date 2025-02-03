Российские знаменитости подхватили тренд на стройность

Posted 3 февраля, 10:06
Published 3 февраля, 10:06
Modified 3 февраля, 12:54
Updated 3 февраля, 12:54
Еще недавно мировые знаменитости призывали своих поклонников полюбить себя такими, какие они есть, с лишними килограммами. Однако как только появилась возможность похудеть, идеи бодипозитива для них отошли на второй план.
Так, на недавней церемонии «Золотого глобуса» появились звезды, которые значительно сбросили вес, как, например, 76-летняя Кэти Бейтс, похудевшая на 45 килограммов благодаря препарату «Оземпик». Об этом пишет 56orb.ru.
Россия также не осталась в стороне от мировой тенденции, и здесь многим знаменитостям удалось преобразиться: актрисе из шоу «Однажды в России» Ольге Картунковой, певице Полине Гагариной, актрисе Светлане Ходченковой, поп-исполнителю Филиппу Киркорову и многим другим.
В России существует аналог иностранного средства для борьбы с лишним весом — это препарат «Велгия» на основе семаглутида. Несколько лет назад его зарегистрировала и начала производить в рамках импортозамещения компания «Промомед».
Врачи напоминают, что избыточный вес — это не только психологический дискомфорт. Ожирение, прежде всего, негативно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Снижение избыточного веса способствует улучшению работы сердца, уменьшению нагрузки на суставы и позвоночник, а также нормализации уровня сахара и холестерина в крови.