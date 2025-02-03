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Posted 2 февраля, 23:53

Published 2 февраля, 23:53

Modified 2 февраля, 23:55

Updated 2 февраля, 23:55

В Приморском крае установилась морозная и ветреная погода

С ног сдувает, нос отмёрз: холода пришли в Приморский край

2 февраля 2025, 23:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае установилась морозная и ветреная погода

Сюжет
Погода
Настоящую зиму — с крепкими морозами и ледяными ветрами — в Приморский край принёс февраль. Как минимум на всю рабочую неделю.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит антициклон. В крае местами пройдёт снег — небольшой. Ветер северный умеренный, столбики термометров покажут ночью до минус 29 градусов по Цельсию, днём — до 12°C.

📍Во Владивостоке облачно, утром возможен небольшой снег. Ветер северный — сильный. При таком ветре дневной — в целом умеренный мороз до -11°C субъективно воспринимается как все 20. Одевайтесь потеплее!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода в феврале в Приморском крае.

Вьюга, «лютейшие морозы» и сильный ветер: чем удивит февральская погода в Приморье
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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