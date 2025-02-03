С ног сдувает, нос отмёрз: холода пришли в Приморский край

Posted 2 февраля, 23:53
Published 2 февраля, 23:53
Modified 2 февраля, 23:55
Updated 2 февраля, 23:55
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит антициклон. В крае местами пройдёт снег — небольшой. Ветер северный умеренный, столбики термометров покажут ночью до минус 29 градусов по Цельсию, днём — до 12°C.
📍Во Владивостоке облачно, утром возможен небольшой снег. Ветер северный — сильный. При таком ветре дневной — в целом умеренный мороз до -11°C субъективно воспринимается как все 20. Одевайтесь потеплее!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода в феврале в Приморском крае.